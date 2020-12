Covid-19 et vaccination : entre défiance et obligation

Dans ses conclusions sur ce sujet de la vaccination dont tout le monde parle, la Haute Autorité de la Santé (HAS) préconise une vaccination en cinq phases, plaçant les Ehpad, résidents et personnels, comme prioritaires car "elles cumulent les deux types de risque" (âge et exposition élevée du fait de la vie en collectivité). Une population d'environ "750.000 personnes". Viendrait ensuite l'ensemble des personnes âgées, en commençant par "les personnes ayant plus de 75 ans, puis les personnes de 65 à 74 ans ayant une comorbidité, puis les autres personnes de 65-74 ans", ainsi que les "professionnels du secteur de la santé, du médico-social et du transport sanitaire, en priorisant les professionnels âgés de plus de 50 ans" ou présentant un facteur de risque. La troisième phase concernerait tous les 50-65 ans, "l'ensemble des professionnels du secteur de la santé et du médico-social" et les "professionnels issus des secteurs indispensables au fonctionnement du pays", dont la liste sera "à définir par le gouvernement" (sécurité ou éducation par exemple). Dans une cinquième et dernière phase, "sous réserve que les allocations de doses vaccinales auront été suffisantes pour vacciner chacune des populations prioritaires, la vaccination des personnes de plus de 18 ans et sans comorbidité pourrait alors être initiée".

Premiers vaccins fin décembre ? © Maxppp - Vincent Isore

L’annonce d’une priorité pour les établissements médico-sociaux satisfait les responsables des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. « Une vaccination ce serait vraiment un retour à la normale, après une année particulièrement éprouvante » souligne Francesca Orsini, référente Covid au sein de l'ehpad « Maria Stella » à Saint Florent, près de Bastia. Celle-ci relève toutefois que le principal défi reste la sensibilisation de la population à ce vaccin. « Il y a quand même des réticences par rapport au recul qu’on pourrait avoir, reconnait-elle, ça reste un problème d’intégrité physique et c’est vrai que les gens ont besoin d’être rassurés, qu’ils soient professionnels ou résidents d’ehpad ».

"Les gens ont besoin d'être rassurés" Francesca Orsini, référente Covid de l'ehpad « Maria Stella » Copier

Et vous ? Vous feriez vous vacciner contre la Covid-19 ? Cette question qui touche désormais tout le monde, Christophe Giudicelli est allé la poser à quelques bastiais. Résultat de ce micro-trottoir : des inquiétudes liées à la rapidité de la mise sur le marché des vaccins, inquiétudes surtout chez les jeunes, les personnes âgées étant un peu moins méfiantes.

Les personnes âgées moins méfiantes que les jeunes Copier

Quoiqu’il en soit, face à cette défiance de la population, un travail de sensibilisation important attend évidemment les responsables d'ehpad, premiers concernés, mais aussi l’ensemble des professionnels de santé. Le docteur Antoine Grisoni, médecin généraliste et président de l'Union Régionale des professionnels de santé libéraux de Corse, rappelle qu’un vaccin reste un médicament et que donc « il peut y avoir des effets secondaires car ça obéit toujours aux mêmes règles bénéfices-risques ». Ce dernier se veut toutefois rassurant et convaincant : « on peut raisonnablement avoir confiance dans ce vaccin (…) et on a pas d’autres choix. Pour qu’une maladie soit éradiquée, il faut que 70% à 80% d’une population soit protégée ».