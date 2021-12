Covid-19 : état des lieux dans les hôpitaux isérois

On est loin des chiffres des précédentes vagues. Au CHU Grenoble Alpes, 110 patients covid sont hospitalisés. Au plus fort de la crise, ce chiffre a été multiplié par cinq. "On gère, mais c'est critique", résume Monique Sorrentino, la directrice générale du CHU. La crise sanitaire semble sans fin et forcément les forces s'épuisent, alors Monique Sorrentino essaie de ménager ses troupes : "On a maintenu les congés de tous nos personnels pour les vacances scolaires de Noël. On ne peut pas les empêcher de prendre ces congés parce qu'il y a une fatigue."

Ce jeudi midi, une énième réunion de crise a réuni l'ARS, les directeurs d'hôpitaux et le SAMU de l'Isère. Le principal problème aujourd'hui, c'est le manque de personnel, il manque 150 soignants au CHU. "Pour moi c'est du jamais vu, souffle Guillaume Debaty, le responsable du SAMU 38. On a des difficultés sur la gestion des personnels. Il nous manque des médecins et des services d'urgences doivent fermer, comme la clinique des Cèdres. La clinique mutualiste fonctionne avec un effectif réduit. Les hôpitaux de Voiron, de Vienne et de Bourgoin ont des difficultés aussi. Il y a une crise globale sur l'ensemble des structures du territoire. On assure un fonctionnement normal sur les urgences vitales mais pour le reste, ça induit des délais dans les prises en charge."

Au nord du département, l'hôpital de Bourgoin n'est en effet pas épargné, avec 58 patients covid dont huit en réanimation. Vienne aussi connait une hausse du nombre de patients depuis le début du mois, majoritairement des personnes non-vaccinées. Résultat : les hôpitaux déprogramment de plus en plus d'opérations non urgentes. Au Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM) à Grenoble, rien que cette semaine, une opération sur cinq a été déprogrammée. C'est encore plus au CHU pendant les vacances de Noël, une opération sur deux est déprogrammée.