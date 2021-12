Covid-19 : face à la cinquième vague, Saint-Quentin en Yvelines rouvre son vaccinodrome

Face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines annonce réarmer son vaccinodrome installé au Vélodrome National, qui avait fermé fin octobre. Les injections reprendront dès le 16 décembre et le centre pourra accueillir jusqu'à 3 000 personnes par jour.

Des vaccinations sans rendez-vous pour les plus âgés

Le vaccinodrome est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures. Une file d'attente sans rendez-vous est prévue pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Des premières injections et des doses de rappel seront administrées dans ce centre. Pour les patients de 18 à 29 ans elles se feront avec le sérum de Pfizer, et avec Moderna pour les plus de 30 ans. La vaccination sera également ouverte aux enfants de 5 à 11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque, sur la base du volontariat.

Ce vaccinodrome s'ajoute à une liste de plus de 120 centres de vaccination en Île-de-France. Plusieurs ont ouvert ou rouvert ces dernières semaines pour faire face à l'augmentation de la demande de rendez-vous. Le gouvernement a annoncé que dès le 15 janvier 2022 (15 décembre 2021 pour les plus de 65 ans), il faudra justifier d’un rappel de vaccination contre le Covid-19 de moins de 7 mois pour maintenir son passe sanitaire actif.