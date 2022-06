Covid-19 : face à la reprise épidémique dans la Manche, les plus fragiles appelés à se faire vacciner

Recevoir sa quatrième dose de vaccin pour se protéger du Covid-19. C'est l'appel lancé par les pouvoirs publics aux habitants de la Manche, âgés de plus 60 ans et éligibles à ce deuxième rappel, alors que la 7e vague de l'épidémie gagne du terrain dans le département. Malgré une augmentation de 41% des injections la semaine du 20 juin, seuls 27,5% Manchois concernés ont complété leur schéma vaccinal.

"Si l'on a un doute sur son éligibilité, il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de son médecin ou de son pharmacien", conseille Yoann Bridou, directeur délégué départemental pour l'ARS Normandie dans la Manche, alors que 800 professionnels sont habilités à vacciner dans le département. "Surtout à l'approche de l'été, où il va y avoir des moments de convivialité et de retrouvailles", insiste-t-il.

8 hospitalisations sur 10 concernent les plus de 60 ans en Normandie

Si la préfecture de la Manche et l'Agence régionale de Santé Normandie lancent cet appel, c'est donc en raison de la reprise épidémique en France, y compris dans le département normand. Entre les 22 et 29 juin, Santé Publique France a relevé une augmentation du taux d'incidence de 47,6%. Il atteint désormais les 652,6 cas pour 100.000 habitants. Les hospitalisations, elles aussi, repartent légèrement à la hausse, avec 15 patients accueillis par jour dans les hôpitaux de la région, dont 80% sont âgés de plus de 60 ans. Et si ce n'est pas un afflux massif, il existe toujours un décalage de 15 jours entre l'augmentation des cas et leur impact sur le système de santé.

Pour l'instant, aucune mesure restrictive, comme le port du masque obligatoire, n'est prévue par la préfecture de la Manche. "On est dans la responsabilisation de chacun", explique le préfet Frédéric Perissat, qui appelle à "revenir à de bonnes pratiques que l'on a peut-être vite oublié : se laver régulièrement les mains, éviter les embrassades, porter le masque dans les lieux clos et très fréquentés, rester à distance ou encore télétravailler si on le peut".