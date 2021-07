Covid-19 : "Faites-vous tous vacciner", insiste Thierry Prazuck, chef du service maladies infectieuses au CHRO

"Faites-vous tous vacciner", martèle le docteur Thierry Prazuck, chef du service maladies infectieuses au CHR d'Orléans. Face au variant Delta, qui progresse en France, et face à la menace d'une quatrième vague de l'épidémie de Covid-19, c'est selon lui la seule solution durable.

En France, il est beaucoup question ces derniers jours d'une éventuellement obligation vaccinale pour les soignants voire pour tous les français. Comment vous positionnez-vous ?

Il faut vacciner tout le monde, et notamment les soignants. Je suis d'accord avec les positions du Conseil scientifique, qui estime qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour l'ensemble des soignants. On s'aperçoit qu'effectivement, dans les centres de santé, notamment les EHPAD, il y a encore une peur de la vaccination. A l'hôpital d'Orléans, on a quand même 80% des soignants qui sont vaccinés. Il faut que les 20% restants soient vaccinés. Je vous donne un exemple : un patient est en réanimation à l'hôpital d'Orléans depuis trois semaines et il est testé toutes les semaines. Il était négatif la semaine dernière, il est devenu positif cette semaine et il n'a pas de visites. Donc ça vient d'un soignant. C'est quand même extrêmement regrettable et on ne peut pas se permettre de contaminer des personnes dans la situation actuelle, et notamment des personnes fragiles.

Que dites-vous aux personnes qui hésitent encore à se faire vacciner, ou qui ne veulent pas ?

Ecoutez la vraie médecine. Nous ne sommes pas à la solde des laboratoires, nous sommes là pour la santé publique et si on veut que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, il faut vraiment y aller. A partir du moment où on est vacciné avec deux doses, je vous assure qu'on est protégé. Pour combien de temps ? On ne le sait pas. Est-ce qu'il faut une troisième dose ? On vous le dira en temps utile, en fonction des résultats des études qui sont en cours.

Dans le Loiret, il y a encore peu de cas de variant Delta. La pression hospitalière est toujours en légère baisse avec 14 malades du Covid en réanimation selon le dernier bilan de l'Agence régionale de Santé. Peut-on craindre une quatrième vague ?

Il y a encore quelques patients en réanimation, mais ce sont des patients qui font partie de la troisième vague. Nous n'avons plus de nouveaux cas de malades du Covid hospitalisés. Actuellement, sur les tests qui sont réalisés au laboratoire tous les jours, il y a environ 1% ou moins de 1% de cas positifs. La situation est sous contrôle, mais il suffit de pas grand chose pour que ça reparte. Et le problème, c'est que nous n'avons plus les capacités de remonter le niveau de réanimation à l'état antérieur. Donc, il y aura un gros souci. Il y a beaucoup de patients qui ont besoin de la réanimation, qui n'ont pas le Covid, et qui, il me semble, doivent être priorisés. Mais j'espère qu'on n'arrivera pas à une priorisation des malades.