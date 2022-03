Covid-19 : faut-il s'inquiéter de la recrudescence du nombre de cas dans la Marne et les Ardennes ?

Depuis le lundi 14 mars, nous ne sommes plus obligés de porter le masque en intérieur, et le pass vaccinal a été levé.

L'accalmie aura été de courte durée. Un peu moins de deux semaines après la levée des dernières restrictions (port du masque en intérieur, pass vaccinal), le nombre de contamination au Covid-19 repart à la hausse. Au niveau national, le taux d'incidence s'élève désormais à 937 cas pour 100.000 habitants : une situation semblable à celle de mi-février 2022. Pourtant, il y a encore quelques jours, le nombre de personnes positives au coronavirus avait fortement chuté. Le 3 mars, le taux d'incidence s'élevait à 540 cas pour 100.000 habitants, au niveau national.

Au niveau local, le constat est similaire. Dans la Marne, le taux d'incidence s'élève désormais a 901 cas pour 100.000 habitants (un peu en dessous de la moyenne nationale). Mais c'est en forte hausse depuis quelques jours : le 3 mars, le taux d'incidence s'élevait à 581 cas pour 100.000 habitants. La situation est encore plus préoccupante dans les Ardennes, l'un des départements où le virus circule le plus, avec un taux d'incidence de 1434 cas pour 100.000 habitants.

Le nombre de patients pour Covid-19, en baisse au CHU de Reims

Pour autant dans les hôpitaux, la situation n'est pas inquiétante selon le chef du laboratoire de virologie au CHU de Reims. Selon le Professeur Laurent Andréoletti : "au niveau du CHU on a environ 40 patients hospitalisés en médecine et cinq patients en soins intensifs ou réanimation à cause du Covid-19. Depuis quatre semaines, le nombre de patients sévères diminue. Ce qu'il se passe, c'est que le virus qui circule est une sorte de variant d'Omicron. Il est de plus en plus transmissible, mais moins virulent."

On doit rester vigilant. Si on reste dans des descendants d'Omicron, on sera tranquille. Par contre il est possible que l'on réactive le pass vaccinal ou les mesures barrières s'il y a de nouveaux variant qui apparaissent et qui sont jugés inquiétants au niveau clinique. - Pr. Laurent Andréoletti

Mais devant les pharmacies, depuis quelques jours, les queues se rallongent de nouveau, et de plus en plus de patients redemandent des tests antigéniques ou PCR. "Deux tests sur trois sont positifs en pharmacie, c'est énorme", détaille de son côté le Dr Pierre Kreit, président du Syndicat des pharmaciens de la Marne.

100 a 150 tests chaque jour dans les pharmacies de Reims

Alors qu'avant la levée des restrictions, il n'y avait en moyenne plus qu'une dizaine de patients chaque jour qui souhaitait effectuer un test, les choses s'emballent de nouveau selon le Dr Pierre Kreit : "on arrive à 100 ou 150 tests quotidiens. Le problème c'est qu'on n'a pas fini avec cette pandémie. Laisser tomber le masque, pour moi c'est un risque majeur. Quand il y a du monde, le mieux c'est de le garder. D'autant que depuis deux ans, nous nous sommes habitués à le porter."