Covid-19 : faut-il s'inquiéter du nouveau variant, surnommé "Pirola", qui circule en France ?

Un nouveau variant du Covid-19, BA.2.86, sous-variant de la famille Omicron surnommé "Pirola", a été détecté pour la première fois en France et est surveillé attentivement par l'OMS en raison du très grand nombre de mutations le rendant susceptible de se répandre plus facilement, selon le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars). Faut-il s'en inquiéter ? Non, répond le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste, dans l'émission Bonjour docteur sur France Bleu.

"Quand Omicron est apparu, j'avais dit que c'était peut-être notre chance et c'est vrai que ça l'a été, dans le sens où il était beaucoup moins virulent. Et le Pirola est un sous-variant d'Omicron. Donc, on est toujours dans la même famille", analyse le médecin urgentiste.

Le virus "s'affaiblit"

Il est "normal" que ce virus mute "parce qu'il est face à une population vaccinée, qui a des défenses immunitaires. Donc, il s'adapte. Et quand il s'adapte, il fait des erreurs de réplication et il s'affaiblit", explique-t-il. "Voilà pourquoi les variants et les sous-variants sont plutôt une bonne nouvelle pour l'être humain. Parce que le virus s'affaiblit".

Résultat, ce sous variant est "plutôt asymptomatique". "Vous avez très peu de symptômes, voire pas de symptômes du tout, poursuit-il. Alors certains vont dire 'mais vous vous rendez compte, c'est dramatique parce qu'on ne peut pas le suivre'. C'est faux, parce qu'il y a des surveillances épidémiologiques qui sont faites, virologiques aussi. Certes, il a des mutations sur sa capsule, la protéine Spike notamment. Mais pour l'instant, il n'y a aucun argument pour dire qu'il est plus virulent, il n'y a aucun argument pour dire qu'il est plus contagieux. Nous, ce qu'on observe, c'est un variant qui ne fait pas beaucoup de mal aux patients".

"Protéger les plus fragiles"

Malgré tout, "il faut protéger les plus fragiles", ajoute aussitôt le Dr Gérald Kierzek. Il s'agit des "plus de 65 ans, les gens qui ont un déficit immunitaire, une maladie chronique, les femmes enceintes. Et puis les patients souffrant d'obésité aussi. On sait que ce sont des facteurs de risques majeurs en cas de Covid".

En résumé, "si vous avez le Covid, pas de panique". D'autant qu'"on connaît mieux la prise en charge des complications" désormais.

Une nouvelle campagne de vaccination

Alors que la nouvelle campagne de vaccination doit commencer le 17 octobre, faut-il conseiller à tout le monde de renouveler son vaccin ? "À tout le monde, non. Il faut se conformer à ce que votre médecin va vous dire", estime le médecin. "Et puis, aux recommandations de la Haute Autorité de santé maintenant, qui préconise une vaccination pour les personnes à risque. Et les personnes à risque, ce sont les mêmes que pour la grippe".

Il évoque aussi des vaccinations "au cas par cas", "si vous êtes un professionnel de santé" par exemple, "c'est vrai que ça peut valoir le coup", mais "on n'est plus du tout sur de la vaccination de masse. On revient à du bon sens. Vous êtes à risques, vous êtes fragile, on a un moyen de vous protéger, on vous protège. Et puis il va falloir bien vérifier que ce vaccin, comme celui de la grippe, est un vaccin adapté aux souches circulantes".

Le laboratoire américain Moderna a publié des résultats encourageants pour son vaccin mis à jour face au nouveau variant d'Omicron, a-t-il annoncé. Des essais cliniques sur l'homme ont montré qu'une injection du vaccin de Moderna générait une multiplication par 8,7 des anticorps neutralisants face à BA.2.86, indique la société.

"Ces données confirment que notre vaccin contre le Covid-19 va continuer d'être un outil important pour se protéger alors que nous entrons dans la saison vaccinale de l'automne", a fait valoir le président de Moderna, Stephen Hoge. Le laboratoire a soumis ces données à l'Agence américaine des médicaments (FDA), dans l'attente d'une approbation pour la prochaine saison vaccinale.