Covid-19 : fermeture d'un collège dans les Côtes d'Armor après la découverte d'un cluster

Ce mardi 19 janvier, la préfecture des Côtes d'Armor annonce la fermeture du collège Notre-Dame de Lanvollon entre Paimpol et Saint-Brieuc. 28 cas positifs au Covid-19.

Ce n'est pas vraiment une surprise. Le préfet a décidé ce mardi 19 janvier de fermer le collège Notre-Dame de Lanvollon après la découverte d'un cluster au sein de l'établissement.

Au total, 28 cas positifs (élèves et professeurs) ont été recensés dans le collège. La préfecture explique que "des investigations se poursuivent et que les conditions de réouverture de l'établissement feront l'objet d'une évaluation par l'ARS et Santé Publique France".

Trois classes avaient été fermées dès vendredi, puis une quatrième hier lundi.