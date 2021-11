"C'est reparti pour un tour" : à Rosny-sous Bois, des classes fermées à l'école à cause du Covid-19

"Urgent. Fermeture de classe. Les élèves de CP/CE2 ne pourront pas être accueillis." C'est en lisant ce mot accroché sur un panneau de l'école élémentaire du Centre, à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), que les parents ont appris la nouvelle ce vendredi matin. À quelques mètres de là, dans l'école maternelle Pauline Kergomard, la direction a également annoncé la fermeture d'une classe.

Un cas positif et un cas contact

D'après Céline Fromentin, représentante de la PEEP à Rosny-sous-Bois, "il s'agit d'une fratrie", "une petite fille scolarisée à Kergomard a été testée positive au Covid, et l'autre enfant, membre de sa famille, scolarisé à l'école du Centre, est considéré cas contact, d'où la fermeture des deux classes". Tous les élèves concernés sont renvoyés à la maison pendant sept jours. Leur retour sera possible uniquement à condition de présenter un test de dépistage négatif.

"Ça met le moral à zéro"

Ce midi, à la sortie de l'école du Centre, les parents qui ont appris la nouvelle ne cachaient pas leur inquiétude. "On se dit que c'est reparti pour un tour encore, franchement ça met le moral à zéro", confirme Christelle, venue chercher Lila. La petite fille de 9 ans elle aussi a appris "l'exfiltration" de ces camarades. "D'un côté, ça donne envie parce qu'à la maison on peut se réveiller plus tard, mais en même temps je me dis que si ça recommence [la pandémie] peut-être que je ne vais pas pouvoir aller en vacances l'été prochain et pour Noël, j'ai pas envie de rester ici, j'ai envie de voir ma famille".

Pour de nombreux parents, ces fermetures de classes prouvent bien que la cinquième vague du Covid-19 et bien là et qu'il va falloir s'y préparer. "Je reçois plein d'appels, des sms, de mails depuis ce matin, d'autres parents d'élèves", confirme Anthony Deleporte, représentant de la FCPE et de la PEEP à l'école du Centre. "Ils veulent savoir si la classe de leur enfant pourrait être concernée dans les prochains jours, s'ils doivent penser à faire une demande d'autorisation spéciale d'absence pour garder leur enfant à la maison ou se remettre au télétravail".

L'angoisse de l'école à la maison

Pour Ali, venu chercher sa fille, "pas question" de revivre l'école à la maison. Il n'en a pas la force, ni mentale, ni morale, et surtout il redoute que cela entraîne des retards dans les programmes scolaires. "Il faudra rattraper encore le temps perdu et puis à la maison, on ne sera jamais aussi compétents qu'un instituteur".

Alors, la solution n'est-elle pas de vacciner les plus petits, les moins de 12 ans ? Olivier Veran, le ministre de la Santé a rappelé, cette semaine, que la réflexion était toujours en cours mais la question ne sera pas tranchée avant le début de l'année 2022, le temps que l'agence sanitaire européenne et les autorités scientifiques françaises donnent leur avis.

La vaccination des écoliers ?

Ce vendredi matin, les parents d'élèves rencontrés à Rosny, se sont tous prononcés contre cette vaccination obligatoire. "Je n'ai pas envie de prendre le risque, à leur jeune âge.. autant nous [les adultes] pourquoi pas ? Mais les enfants de 5 à 9 ans, non je n'y suis pas favorable, en tout cas pour l'instant", explique Ali.Christelle préfère "à la rigueur, qu'on retente un confinement, à fond, pourquoi pas pendant 15 jours ?"

Cette semaine, en Ile-de-France, 728 classes ont été fermées, tout niveau confondu. Le ministère de l'Éducation nationale en recense plus de 4.000 fermées en France, un nombre jamais atteint depuis la rentrée de septembre 2021.