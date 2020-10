Covid-19 : fermeture des bars à 23h, jauge à 2.500 spectateurs ... de nouvelles mesures en Mayenne

Le préfet de la Mayenne prend dès ce vendredi plusieurs arrêtés pour limiter la propagation de la Covid-19. Les bars devront fermer dès 23h, et le port du masque est désormais obligatoire dans les 242 communes mayennaises.

"La situation en Mayenne est compliquée" a insisté le préfet de la Mayenne ce vendredi. Le taux d'incidence, par rapport au mardi 20 octobre, est passé de 135,2 cas pour 100.000 habitants à désormais à 159 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est lui passé de 8,2% à 11%.

L'épidémie progresse activement dans le département, particulièrement depuis le week-end dernier estime l'Agence Régionale de Santé. Le taux d'incidence chez les + de 65 ans est inquiétant. De ce lundi à vendredi il est passé de 98 cas pour 100.000 habitants à 140.000 habitants.

Pour l'ensemble du département, le nombre d'hospitalisations a triplé. Il y a 30 patients hospitalisés dont deux en réanimation.

Les nouvelles mesures

De nouvelles mesures, valables 15 jours, pour casser les chaînes de contamination sont donc prises par le Préfet de la Mayenne. Elle prendront effet dès ce samedi 24 octobre 2020. Les bars et les débits de boisson devront fermer à partir de 23h. Il sera interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique entre 20h et 6h du matin. La vente d'alcool pour les magasins et les supermarchés est également proscrite à partir de 21h.

S'agissant des événements accueillant du public, la jauge de spectateurs autorisés était fixée à 5.000. Jean-Francis Treffel l'abaisse à 2.500. Cela concerne les matchs du Stade Lavallois notamment et les rassemblements dans les hippodromes.

Enfin, le port du masque est obligatoire dans les 242 communes du département. La circulation du virus est active "presque partout" a expliqué le préfet de la Mayenne.

