Nouvelle étape ce lundi dans la levée progressive des restrictions sanitaires. Le port du masque dans les lieux clos soumis au pass sanitaire (cinémas, théâtres, musées, restaurants, débits de boisson, foires...), à l'exception des transports et des lieux clos non soumis au pass vaccinal.

Covid-19 et levée des restrictions sanitaires : ce qui change ce lundi 28 février

Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir de ce 28 février 2022.

Après avoir avoir mis un terme à l'obligation de porter le masque en extérieur, aux jauges dans les lieux recevant du public assis et au télétravail obligatoire le 2 février, après avoir autorisé les discothèques à rouvrir, les concerts debout et la consommation dans les stades, cinémas ou encore les transports le 16 février, le gouvernement franchit une nouvelle étape dans la levée des restrictions sanitaires ce lundi.

À partir de ce 28 février le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos (musées, cinémas, théâtres, salles de sports, restaurants...) soumis au pass vaccinal, exception faite des transports (trains et avions compris). Il reste cependant obligatoire dans les lieux clos non soumis au pass vaccinal comme les entreprises.

Le dispositif de dépistage allégé

Autre changement entrant en vigueur ce lundi : le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec une personne testée positive est "allégé". Un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) est désormais obligatoire à J2 (soit deux jours après avoir eu l’information d’avoir été en contact avec une personne testée positive). Jusqu'à présent, les personnes cas contact devaient effectuer trois tests (à J0, J2 et J4).

Dans le cas d’un autotest positif, la personne devra faire un test antigénique ou un test RT-PCR de confirmation. "Les règles d’isolement demeurent inchangées", a précisé le ministère de la Santé.

Dans les écoles, les déclarations sur l'honneur de tests que remettent les familles à l'école ont été supprimées le 21 février.

La fin du port du masque en intérieur envisagée à la mi-mars

Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué le 16 février que la fin du port du masque en intérieur était envisageable à la mi-mars si la circulation du Covid-19 est "très faible". Un allègement du pass vaccinal est également possible.

"À la mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement, et si la circulation du virus est très faible, nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants, pour tout ou partie des lieux fermés, y compris sans pass", a déclaré Olivier Véran. "Nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal, peut-être pas tout en bloc, peut-être qu'on gardera des mesures pour la fin mars début avril", a-t-il poursuivi.

Trois indicateurs sont scrutés par l'exécutif pour décider des allègements : le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en réanimation, la dynamique épidémique et le taux d'incidence.

"Il faudrait qu'on redescende autour de 1.500 patients Covid en réa pour qu'on considère que le fonctionnement normal des hôpitaux serait restauré, ce qui, à ce rythme pourrait intervenir d'ici deux ou trois semaines", a expliqué Olivier Véran le 22 février, alors que 2.905 patients étaient encore en réanimation la veille.

Il faudra également que l'épidémie soit sur une "pente décroissante" et que "le facteur R de reproduction du virus soit durablement inférieur à 1", a souligné le ministre. Ce taux reflète la contagiosité d'un agent pathogène et lorsqu'il est inférieur à 1, le nombre de nouveaux cas diminue avec le temps.

Enfin, le gouvernement attend "qu'on ait atteint un niveau de taux d'incidence qui soit assez faible, entre 300 et 500 (cas pour 100.000 habitants sur sept jours glissants) au maximum pour pouvoir considérer qu'on a vraiment franchi le plus dur", a conclu Olivier Véran.