Covid-19 : fin du cluster à la maison d'accueil spécialisée d'Héricourt

La Maison d’accueil spécialisée (Mas) d'Héricourt, en Haute-Saône, sort tout juste d'un cluster qui a touché la quasi totalité de ses 40 résidents, a-t-on appris ce lundi auprès de l'Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté qui gère les établissements médico-sociaux.

L'établissement spécialisé dans l'accueil d'adultes handicapés a vu ses premiers pensionnaires testés positifs avant Noël. La contamination s'est étendue jusqu'en début d'année, mais depuis "tout est rentré dans l'ordre", selon la direction, que nous avons pu contacter ce lundi.

Six salariés toujours en arrêt

Ce lundi il restait encore six salariés en arrêt de travail. Au total, une quinzaine de membres du personnel a été contaminée, sur une quarantaine. L'établissement déplore néanmoins le décès d'un de ses résidents, qui était déjà atteint de leucémie.

Selon nos informations, la Mas d'Héricourt devrait pouvoir faire vacciner l'ensemble de ses pensionnaires et personnels début février, avec un peu de retard sur le calendrier prévu par le gouvernement pour le public en situation de handicap.

Selon les annonces de Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, la campagne de vaccination en Mas (maison d'accueil spécialisée) et Fam (foyer d'accueil médicalisé) devait démarrer "entre le 18 et le 31 janvier 2021" et s'étaler "durant tout le mois de février".