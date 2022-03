Covid-19 : fin du masque dans le Finistère et les Côtes d'Armor malgré le rebond de l'épidémie

Le Finistère et les Côtes d'Armor font partie des six départements français où le taux d'incidence est repassé au-dessus des 1 000 cas pour 100 000 habitants. La pression à l'hôpital de Brest reste faible, mais le professeur Eric Stindel appelle à la prudence.

Plus d'un Finistérien et d'un Costarmoricain sur 100 ont le covid-19. Alors que la France tombe le masque ce lundi 14 mars et que les restrictions sont allégées quasiment partout, l'épidémie repart à la pointe bretonne.

Seul le nord-est du pays, notamment la Moselle et les Ardennes, affichent des taux d'incidence supérieurs.

L'épidémie de covid-19 touche particulièrement la Bretagne ces derniers jours - Covid tracker - Covid tracker

Petite inquiétude des médecins

Les courbes épidémiques sont à la hausse, car le taux de reproduction du virus est au-dessus de 1. Une dynamique qui inquiète les professionnels de santé alors que les restrictions sont levées : "Il y a une petite inquiétude des médecins et du corps médical en particulier dans le Finistère avec cette incidence qui remonte. On se souvient qu'il y a deux ans, on se disait 'attention on est à 45 de taux d'incidence', là on est à plus de 1 000" lance Eric Stindel, le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Brest.

L'arrivée d'un sous-variant d'Omicron pourrait expliquer la plus grande circulation du virus en Bretagne, tout comme le fait que notre région ait été un peu plus épargnée que les autres lors des précédentes vagues épidémiques.

Une pression hospitalière assez faible

Par contre, la pression hospitalière reste assez faible, à ce stade, confirme Eric Stindel : "A titre d'exemple, on oscille entre 6 et 8 patients en réanimation à Brest depuis plusieurs semaines".

Une différence qui s'explique par le succès de la vaccination (plus de 80% des Bretons vaccinés) et la circulation importante du variant Omicron en décembre-janvier qui s'est traduite par une immunité collective importante : "La tolérance populationnelle est bien meilleure" résume le professeur au CHRU de Brest.

Les courbes de l'épidémie remontent mais cela ne se voit pas sur la pression hospitalière à ce stade dans le Finistère - Covid tracker

C'est dans la tranche 10-19 et 30-39 que le virus circule le plus dans le Finistère. Eric Stindel appelle les personnes de plus de 80 ans à se faire vacciner. Ils peuvent prendre rendez-vous pour une quatrième dose depuis ce lundi 14 mars. Il conseille aussi de continuer à porter le masque en intérieur, dans les situations à risque, lors des rassemblements importants notamment.