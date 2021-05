Covid-19 : fin du port du masque obligatoire en extérieur en Lozère

La situation sanitaire s'est nettement améliorée sur le département. Le taux d'indice s'élève à 170, contre 232 la semaine dernière, face à des chiffres rassurants, la préfète de la Lozère a décidé que le port du masque en extérieur n'était plus obligatoire. "J'ai hésité mais c'est sûr que quand on est tout seul dans la rue, c'est quand même plus agréable de se promener _sans masque_. On en est tous d'accord. Donc, j'espère que je ne serai pas amené à durcir cette position. Moi, je fais confiance aux Lozériennes et aux Lozériens. Je vois que certains continuent à porter le masque. Je m'en réjouis. J'espère qu'ils continueront à le faire dès qu'ils sont plus nombreux, comme nous le faisons en ce moment. J'ai souhaité effectivement permettre, en tout cas à ceux qui se promènent seuls de plus être forcément avec le masque."

"Alors, je vais l'enlever" dit marie qui se balade dans le centre-ville de Mende : "c’est cool, c'est très bien, et au moins, on respire". Mais l’information est passée inaperçue explique Olivier : "le seul problème, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, il faudrait que ce soit marqué quelque part." Dans le centre-ville, très peu de lozériens sont au courant : "vous me l'apprenez, je suis content de vous avoir vu". Moi, je garde le mien assure Bruno :" je le mets quand même, mais je le mets pour respecter les autres personnes."

