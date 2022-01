Levée des restrictions anti-Covid : la France peut-elle imiter l'Angleterre et le Danemark ?

Finies les restrictions en Angleterre et au Danemark. Les deux pays mettent un terme à toutes leurs mesures sanitaires liées au coronavirus. Des décisions qui peuvent surprendre alors que le nombre de cas est toujours élevé. La France pourrait-elle prendre ce virage ? Non selon les experts.

Obligation du port du masque en intérieur dans les lieux public, pass vaccinal : l’Angleterre met fin aux dernières restrictions liées au Covid-19 dès ce jeudi. "Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations", a souligné la semaine dernière le Premier ministre Boris Johnson devant les députés. De son côté, le Danemark ne considère plus le Covid-19 comme une menace et annonce vouloir lever toutes les restrictions lundi prochain malgré une hausse des contaminations au variant Omicron. La France pourrait-elle opérer cette bascule dans la lutte contre le coronavirus ?

Le pic des contaminations déjà atteint en Angleterre

La semaine dernière, Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé le calendrier de levée progressive des restrictions avec en point d’orgue la réouverture des discothèques le 16 février mais aussi le maintien du pass vaccinal tant que la situation ne s'améliore pas. Des décisions en décalage avec l’Angleterre ou le Danemark.

Une levée plus rapide des restrictions en France serait "prématurée" selon Pr. Odile Launay, infectiologue à l’hôpital Cochin à Paris, "compte tenu du nombre de cas de contaminations quotidien", plus de 500.000 mardi selon les données de Santé Publique France. "Attendons de passer le pic de contaminations et nous verrons" ajoute-t-elle, précisant que la vague Omicron "a démarré beaucoup plus tôt au Danemark". Etienne Decroly, virologue et directeur de recherche au CNRS, précise que la situation est différente en Angleterre car le pays "a passé le pic des contaminations" et donc que le nombre de contaminations est reparti à la baisse. Un pic qui se fait attendre en France.

Les Anglais, eux, espèrent vivre avec le Covid-19 comme avec la grippe alors que le pays recense toujours près de 100.000 nouveaux cas journaliers : "Cela fait longtemps que le Royaume-Uni veut laisser circuler le virus, est-ce que c’est une bonne stratégie ? On verra. C’est trop tôt pour savoir si c’est la bonne solution". Alors en est-on arrivé à vivre avec le Covid comme avec la grippe ? Non selon Etienne Decroly : "La grippe ne fait pas autant de mort que le Covid, la grippe n’envoie pas en proportion autant de personnes en réanimation. C’est un vœu pieu". Même s’il admet que "nous allons être amenés à vivre sur le long terme avec ce virus", il estime qu’"il est aussi temps de prendre des mesures comme la ventilation et le masque FFP2 dans les transports".

Je crois que notre objectif (en France, ndlr), c’est de reprendre un service hospitalier normal – Odile Launay

Une baisse des hospitalisations et une "forte adhésion au programme vaccinal" au Danemark

Alors que le nombre de contaminations augmente au Danemark, le pays lâche du lest. "Bizarre et paradoxal" concède la première ministre danoise citée par Le Monde qui justifie cette décision par un nombre d’hospitalisations en baisse : "Nous avons réussi à découpler les contaminations des admissions à l’hôpital". Ce qui n’est pas le cas en France. Le nombre d’hospitalisations a repassé la barre des 30.000 ce mardi 25 janvier dans le pays.

Le Danemark, premier pays de l'Union européenne à faire sauter les verrous malgré la vague du variant Omicron, justifie aussi sa décision par un fort taux de vaccination : "La forte adhésion au programme vaccinal s'est avérée être ce que nous pensions : une super arme, et elle nous a donné une défense solide contre l'infection qui subsiste", a expliqué la cheffe du gouvernement ajoutant que le virus n’était plus une menace dans le pays. Plus de 83% de la population y est vaccinée contre plus de 78% en France, et la quatrième dose a déjà été proposée aux personnes les plus vulnérables et donc les plus à risque de faire des formes graves.

Enfin, le directeur de la santé publique au Danemark parle d'"une immunité énorme" de la population danoise. Un million de personnes ont contracté le virus depuis décembre 2021 contre 1,5 million depuis le début de la pandémie selon les chiffres publiés dans Le Monde.

Sur cet argument, l’infectiologue François Beaucaire tempère :"le fait que le virus puisse être attrapé même vacciné doit nous appeler à la prudence". Il assure que même si le "taux de vaccination est satisfaisant, il ne faut pas dire qu’on lâche sinon on risque à nouveau de se retrouver avec des contaminations record". Selon lui, certaines personnes risquent toujours de finir en réanimation : "Avec Omicron, il y a des personnes très fragiles comme les personnes âgées ou immunodéprimées qui vont finir en réanimation".

L'inconnue des variants

Omicron continue de faire peser un risque sur la France et ailleurs selon François Beaucaire qui assure que "tant qu’il reste des variants, il faut rester prudent. En plus, on parle d’un nouveau variant". En effet, un sous-variant d’Omicron, dit BA.2 a fait son apparition. "On ne sait pas encore quels conséquences il aura sur les hospitalisations" confie François Beaucaire même s’il ne semble pas plus dangereux qu'Omicron, mais tout aussi "contagieux" et "cela ne change rien sur l'impact de la vaccination" a expliqué Olivier Véran sur LCI. Cependant, l'inconnue sur de potentiels nouveaux variants pousse le gouvernement à la plus grande prudence.