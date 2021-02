Covid-19 : finalement aucun nouveau rendez-vous de vaccination n'a été débloqué cette semaine au Pays Basque

Il n'a finalement pas été possible de prendre un rendez-vous afin de se faire vacciner contre la Covid-19 cette semaine. L'Agence régionale de santé annonçait que de nouveaux créneaux seraient disponibles. Mais les centres de vaccination rappellent les personnes inscrites sur les listes d'attente.

L'Agence régionale de santé (ARS) indiquait le dimanche 7 février dernier que de nouveaux créneaux de vaccination seraient débloqués au Pays Basque, au plus tard le 11 février, pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Finalement, il n'en est rien : il n'est pas possible de prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib.

Capture d'écran du site Doctolib ce vendredi 12 février - Doctolib

L'ARS assure que les centres de vaccination connaissent le nombre de nouvelles doses qui leur seront livrées la semaine prochaine. Toutefois, les responsables de ces centres ne proposent pas de nouveaux rendez-vous : ils rappellent d'abord, celles et ceux, nombreux, qui sont inscrits sur leurs liste d'attente