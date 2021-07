Covid-19 : forte hausse des cas en Loire-Atlantique et en Vendée

Dans la région Pays de la Loire, les taux d'incidence du covid-19 sont en forte augmentation ce mardi dans les deux départements les plus touristiques, la Vendée et la Loire-Atlantique.

Rien ne semble arrêter la propagation du variant delta du Covid-19 en Loire-Atlantique et en Vendée. Dans ces deux départements, le taux d'incidence s'est envolé, il a plus que doublé en l'espace d'une semaine. Selon le bulletin de l'ARS en date du mardi 20 juillet, le taux est de 85,9 pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique et de 81,3 en Vendée. Il y a une semaine, ces taux étaient respectivement de 40 et de 33. Chez les plus de 65 ans, même s'il reste faible, le taux d'incidence à plus que triplé en une semaine.

Départements touristiques

Dans la région Pays de la Loire, c'est en Loire-Atlantique et en Vendée que le taux d'incidence est le plus élevé, c'est à dire dans les deux départements les plus touristiques, là où il y a en ce moment le plus de brassage de population. A l'inverse, le taux d'incidence est de moins de 36 dans la Sarthe. Pour l'instant, on ne note aucune tension sur le système hospitalier. En Loire-Atlantique, cinq patients sont en réanimation, aucun en Vendée.