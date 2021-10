Covid-19 : forte hausse du nombre de cas en Vendée

L'épidémie de covid-19 repart à la hausse dans la région Pays de la Loire selon le bulletin de l'ARS publié mardi soir. Le taux d'incidence est désormais supérieur à la moyenne nationale alors qu'il a longtemps été plus faible. C'est en Vendée qu'il est le plus important.

L'épidémie de covid-19 n'est pas encore derrière nous, le taux d'incidence repart à la hausse partout et notamment dans la région Pays de la Loire où il atteint 70 cas pour 100 000 habitants contre 53 pour le reste de la France selon le communiqué de l'Agence régionale de santé publié mardi soir. C'est en Vendée que les contaminations galopent le plus, en l'espace d'une semaine le taux d'incidence est passé de 53 à 85 cas pour 100 000 habitants soit une hausse de 63%. Et ce taux est de 185 chez les plus de 65 ans !

En Loire-Atlantique, le taux est remonté à 67 cas pour 100 000 soit 20 points de plus en une semaine. Cette situation a d'ailleurs poussé le préfet à prendre un arrêté en fin de semaine dernière pour imposer de nouveau le port du masque dans les lieux soumis au passe sanitaire et ce, dans 26 communes du département.

Pas de tension dans les services de réanimation

Des campagnes de dépistages vont être menés dans les jours qui viennent dans plusieurs de ces communes situées dans le Pays de Retz et dans la communauté d'agglomération de Pornic. Pour l'instant les hôpitaux ne connaissent pas de tensions suite à cette hausse des contaminations. Les admissions augmentent (+ 14 en une semaine en Vendée, + 6 en Loire-Atlantique) mais les services de réanimation ne sont pas saturés.