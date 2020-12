Covid-19 : "Généralisation de la vaccination le 18 janvier dans l'ensemble des Ehpad" des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a apporté des précisions ce jeudi 31 décembre sur le plan de vaccination dans notre département. "Il y aura une phase de tests sur un certain nombre d'Ehpad publics, qui démarrera le 4 janvier (...) puis une généralisation de la vaccination le 18 janvier à l'ensemble des Ehpad, publics et privés, ainsi qu'aux personnels soignants volontaires pour se faire vacciner" précise Eric Spitz à France Bleu Pays Basque. Ce sont précisément 3 Ehpad publics situés dans le Béarn, à Pau, Mourenx et Pontacq, qui ont été choisis pour la première phase, indique le préfet.

L'hôpital de Bayonne a reçu un réfrigérateur

Deux réfrigérateurs ont été reçus cette semaine, l'un par l'hôpital de Bayonne et l'autre par le centre hospitalier de Pau. "Les vaccins sont déjà arrivés à Pau" continue Eric Spitz. "Comme c'est le centre hospitalier de Pau qui a été le premier servi, ce sont 3 Ehpad du Béarn qui ont été choisis" pour la première phase. Cette phase limitée à trois établissements doit permettre de vérifier que toutes les procédures fonctionnent : le stockage, le transport, la distribution...

Si j'ai ce pouvoir de décider, j'enclencherais la vaccination dans certains Ehpad du Pays Basque (...) avant le 18 janvier

La date du 18 janvier pour la généralisation de la vaccination dans les Pyrénées-Atlantiques n'est pas figée dans le marbre, assure Eric Spitz. Il n'exclut pas, selon l'évolution de la situation et le bon déroulé de la première phase, d'avancer l'arrivée du vaccin dans les Ehpad du Pays Basque. "Si j'ai ce pouvoir de décider, j'enclencherais la vaccination dans certains Ehpad du Pays Basque également, si c'est possible, avant le 18 janvier." La préfecture est en lien avec l'ARS pour toute l'organisation de la campagne de vaccination.