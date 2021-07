Covid-19 : Grand Poitiers demande des aides pour le co-financement de son vaccinodrome

Le centre de vaccination anti-covid du parc des expos a un coût de fonctionnement, et Grand Poitiers en appelle ce vendredi à un co-financement via des aides de l'Etat et de l'europe. Le site a déjà coûté 1.152.000 euros aux différents partenaires impliqués.

Elles ont dû monter les vaccinodromes en urgence et aujourd'hui, le fonctionnement de ces centres de vaccination commencent à peser sur les finances publiques des collectivités. Grand Poitiers sollicite à présent l'aide de l'Europe et de l'Etat. Lors du conseil communautaire du 12 juillet dernier, Grand Poitiers a voté une convention avec d'une part, la Région qui gère des fonds européens et l'ARS d'autre part, afin de co-financer le méga centre de vaccination du parc des expos à Poitiers. L'Etat est également sollicité via le Fonds d'intervention régional et des fonds européens du FEDER. Cela fait beaucoup d'acronymes, mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Grand Poitiers, la ville et le SDIS 86, ont déjà mis plus d'un million d'euros dans ce vaccinodrome. Ce centre a ouvert le 20 avril 2021 dans l'enceinte du parc des expositions de Poitiers, et il est censé rester ouvert jusqu'au 26 septrembre inclus.

De l'accueil à la piqûre en passant par le nettoyage des locaux

Le fonctionnement de ce centre de vaccination est rendu possible grâce à la synergie et la mobilisation de tous les partenaires et professionnels de santé. Avec la participation de l’Etat via le FIR (Fonds d’intervention régional) et des fonds FEDER, l’ensemble des dépenses effectives de Grand Poitiers, de la Ville de Poitiers et du SDIS 86 relatives au centre de vaccination seront couvertes, soit un montant de 386 000 euros, auquel s’ajoute la mise à disposition de locaux et matériels par Poitiers et Grand Poitiers pour un montant de 768 000 euros. Car les tâches sont multiples : mise à disposition des locaux, organisation pour le fonctionnement quotidien, nettoyage et mesures d’hygiène renforcées, personnel mis à disposition pour accueillir, enregistrer ou soigner les personnes, restauration, communication et signalisation.

Des vaccinodromes montés en synergie avec divers partenaires

L’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a travaillé avec les services de la Préfecture de la Vienne pour accompagner le déploiement rapide de ce dispositif dans le département. Grand Poitiers, la Ville de Poitiers et le Service d’incendie et de secours (SDIS 86) ont apporté leur soutien organisationnel et logistique, tout comme le Conseil départemental de la Vienne, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et la Caisse Primaire d’assurance maladie.