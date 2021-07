Covid-19 : face à la grande affluence, le centre Kercado à Vannes met fin à la vaccination sans rendez-vous

Seuls les 60 premiers ont été servis. Comme tous les après-midi depuis deux semaines au centre Kercado de Vannes (Morbihan), une partie des doses de vaccin contre le coronavirus est réservée aux personnes se présentant sans rendez-vous. Mais ce mardi, au lendemain des annonces du chef de l'Etat, l'affluence était particulièrement importante et la prise de rendez-vous redevient obligatoire.

"J'avais normalement rendez-vous samedi", raconte Maxime, "mais j'ai décidé de venir plus tôt après les annonces d'Emmanuel Macronpour pouvoir faire des activités pendant mes vacances, aller au cinéma par exemple... ça sera trop juste sinon." Dans la file d'attente on trouve également des parents avec leurs enfants et ados inquiets de peut-être devoir passer un été sans restaurants et loisirs. Le pass sanitaire sera en effet étendu aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet. A partir du mois d'août, la France imposera ce pass sanitaire aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux. Les personnes non vaccinés devront présenter un test négatif.

La vaccination est aussi rendue obligatoire à partir du 15 septembre pour tous les professionnels en contact avec des personnes fragiles et c'est justement pour cela que Melissa, infirmière, est présente devant le centre. "Je voulais me laisser le choix de choisir mon créneau et je souhaitais me faire vacciner en septembre. Mais après l'annonce du gouvernement je me suis précipitée ici mais je n'y crois plus trop", raconte la jeune femme. Il y a en effet beaucoup plus de candidats au vaccin que de doses disponibles ce mardi 13 juillet et beaucoup devront faire demi-tour sans avoir pu se faire piquer.

Face à la forte affluence, la prise de rendez-vous devient obligatoire

L'affluence est telle que le GHBA, qui regroupe le CH Bretagne Atlantique (Vannes-Auray) et gère ce centre de vaccination Kercado, décide de mettre fin à la vaccination sans rendez-vous. De nouveaux créneaux ont été ajoutés et sont disponibles par téléphone au 02 97 01 99 56 et sur internet sur le site doctolib.fr