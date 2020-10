Covid-19 : Grenoble bascule en zone d'alerte maximale

"La situation sanitaire continue de se dégrader en France". Ces mots d'alerte sont ceux d'Olivier Véran, le ministre de la santé au début de son point hebdomadaire. Pour cette raison, plusieurs villes en France ont basculé en zone d'alerte maximale : Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Étienne. "Ce passage sera effectif à compter de samedi matin", a indiqué le ministre de la Santé.

Taux d'incidence supérieur à 30 %

Le taux d'incidence chez les personnes vulnérables est très élevé, plus de 30 % à Grenoble. Ce taux représente le taux de personnes testées positives à la Covid-19. Le nombre de malades en réanimation est supérieur à 30% également à Grenoble, tout comme à Lyon.

Ce passage de Grenoble, Lyon, Lille et Saint-Etienne en zone d'alerte maximale a été décidé "par le président de la République en conseil de sécurité et de défense nationale" a précisé Olivier Véran.

Une bascule dès samedi

De nouvelles mesures sanitaires plus strictes devraient être annoncées d'ici vendredi par le préfet de l'Isère. À Paris, placé en zone d'alerte maximale dimanche dernier pour quinze jours, les bars ont été fermés, les congrès interdits et les restaurants soumis à des règles sanitaires plus strictes.

Le ministre de la Santé a appelé à la "responsabilisation" de tous. "Si vous souhaitez recevoir des amis, même si vous recevez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vous devez garder de la distance. Vous devez porter le masque et faire extrêmement attention autour de vous".

Toulouse et Montpellier également sous surveillance

Deux autres métropoles, Toulouse et Montpellier, sont pour l'instant sous surveillance : "nous nous donnons quelques jours observation pour voir si la situation sanitaire se dégrade", a indiqué le ministre, qui ne s'empêche pas de les basculer également en zone d'alerte maximale d'ici quelques jours si les chiffres montrent une dégradation de la situation sanitaire.

"Malgré ces situations difficiles, et ces annonces difficiles, je tiens à préciser qu'il y a aussi des signes d'amélioration dans plusieurs endroits du territoire national", a relevé Olivier Véran ce jeudi soir. "La Nièvre et le Morbihan quittent les départements classés en zone d'alerte et on enregistre une amélioration sensible de la situation sanitaire à Nice. À Bordeaux, une inflexion positive a également été observée ainsi qu'à Rennes et Aix-Marseille".

Déplacements autorisés pendant les vacances de la Toussaint

Pour les vacances de la Toussaint, il n'y aura pas de restriction de circulation : "Nous n'avons pas pris la décision de limiter la circulation d'une métropole à une autre", a enfin précisé Olivier Véran, ministre de la Santé.