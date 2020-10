Covid-19 : Gwenn, quimpéroise, volontaire pour tester les vaccins

C'est en écoutant les informations que Gwenn, 60 ans, a découvert l'appel à volontaire de l'Inserm. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale espère réunir 25.000 personnes pour tester l'un des projets de vaccin contre le Covid-19. Jeunes, moins jeunes, sains ou malades, tous les profils de personnes sont recherchés.

Atteinte d'un cancer du côlon, Gwenn se sent concernée par les problématiques de santé. Cette retraitée vit seule à Quimper, et le souvenir du confinement a fini de la décider : "Je ne l'ai pas trop mal vécu, car j'ai été accompagnée par des amis au téléphone ou par mails, raconte-t-elle. Mais physiquement, c'était dur de ne pas se voir. Si ça devait durer, ce serait compliqué."

"C'est un risque, et je le prends"

Gwenn cumule déjà les tests et examens dans le cadre du traitement de son cancer. Alors, un essai clinique de plus ne lui fait pas peur : "Il peut y avoir une injection ou 12... Et des effets secondaires. J'en ai déjà eu lors de ma chimiothérapie, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, c'est un risque, et je le prends."

"Quand on est sollicité par des médecins, pour faire avancer la recherche, il faut aider."

Sur la plateforme dédiée de l'Inserm, baptisée "Covireivac", l'inscription est simple. "J'ai entré mon identité, ma date de naissance, détaille Gwenn. Puis on m'a donné un mot de passe et j'ai reçu un code par SMS qui me donnait 30 minutes pour répondre à un questionnaire sur mon état de santé." La sexagénaire a ensuite reçu une notice d'information par mail, qui détaille ses droits, notamment de rétractation. Si l'Inserm retient sa candidature, elle sera contactée pour connaître la marche à suivre.