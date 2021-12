Covid-19 : hausse des contrôles dans le Territoire de Belfort pour contrer la hausse des cas

La préfecture poursuit ses contrôles du pass sanitaire dans le Territoire de Belfort, alors que l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain. Le taux d'incidence a été multiplié par 14 en deux semaines. Les 117 contrôles de novembre ont abouti à la verbalisation d'un restaurant et trois clients.

Avant de passer commande, il faut : sonner à l'entrée, scanner son pass, noter son nom dans le carnet de rappel, puis présenter son pass et sa carte d'identité aux gendarmes

Nous sommes à Bessoncourt, un mercredi midi. Guillaume a faim. Il compte engloutir un burger en vitesse au McDonald's. Mais il doit d'abord sonner à la porte du restaurant, se faire ouvrir, scanner son pass sanitaire, noter son nom dans le carnet de rappel, puis présenter à nouveau son pass aux gendarmes, avec sa carte d'identité. Avec un tel comité d'accueil, la restauration n'est plus si "rapide" que ça. "On est bien accueilli", plaisante Guillaume. "C'est le premier vrai contrôle auquel j'ai affaire. J'avais entendu dire que ça se faisait, mais je ne l'avais jamais vu".

Hausse des contrôles contre hausse des cas

Il risque bien d'en voir de plus en plus souvent. C'est en tout cas la promesse du préfet du Territoire de Belfort : augmenter les contrôles pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Le taux d'incidence a été multiplié par 14 en deux semaines dans notre département. Avec près de 300 cas positifs pour 100 000 habitants, il est désormais au-dessus du seuil "d'alerte maximale", qui est de 250 cas.

La préfecture annonce 117 contrôles d'établissements en novembre © Radio France - Nicolas Joly

La préfecture annonce 117 contrôles d'établissements effectués en novembre. Résultat : un restaurant et trois clients verbalisés. "C'est minime, les gens sont plutôt respectueux", constate Christophe Duverne, directeur du cabinet du préfet. "Ce qu'il faut éviter, c'est les endroits où il y a de la restauration debout, où les gens bougent beaucoup et où il y a énormément de raisons de retirer le masque", affirme-t-il. Des endroits comme les marchés de noël par exemple, où le masque sera donc obligatoire, et où des contrôles sont prévus.