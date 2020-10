Covid-19 : hausse des réanimations et très forte augmentation du taux d'incidence en Berry

Les indicateurs sanitaires de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas bons en Berry. Ce vendredi 30 octobre, premier jour du deuxième confinement, l'Agence régionale de santé fait un point sur la situation. La tendance n'est clairement pas positive, l'aggravation de certains chiffres se confirme de semaine en semaine.

Hausse des réanimations et des hospitalisations en Berry

14 malades du coronavirus sont désormais en réanimation en Berry : huit dans le Cher (stable) et six dans l'Indre (deux patients de plus). Le taux d'occupation des lits de réanimation est donc encore supérieur à 30%, le seuil d'alerte. En-dehors des soins intensifs, sur les dernières 24 heures, on compte cinq nouvelles personnes hospitalisées en Berry. Au total, 82 patients positifs au Covid-19 sont hospitalisés dans le Cher et 25 dans l'Indre.

Augmentation du taux d'incidence et du taux de positivité

Dans nos deux départements berrichons, le taux d'incidence (nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants) continue de grimper en flèche. Il s'établit à 349,20 dans le Cher (contre 277,30 mardi 27 octobre) et à 201,30 dans l'Indre (contre 159,80). L'Indre a le taux d'incidence le plus faible en Centre-Val de Loire. En revanche, le Cher a un taux quasiment aussi élevé que l'Indre-et-Loire.

Enfin, le taux de positivité continue aussi d'augmenter : il passe de 18 à 20,40 dans le Cher ; il grimpe de 13,20 à 14,40 dans l'Indre.

Sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, on déplore 30 décès supplémentaires en trois jours. On compte 1108 victimes du coronavirus depuis le début de l'épidémie.