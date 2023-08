Covid-19 : hausse des recours à SOS Médecins et aux urgences

Les appels aux urgences ou à SOS Médecins pour suspicion de coronavirus continuent d'augmenter, constate ce jeudi Santé Publique France, dans son dernier bulletin. Une augmentation des cas était constatée depuis début août , probablement liée aux grands rassemblements festifs de l'été.

Dans la semaine du 14 août, 2.197 passages aux urgences pour suspicion d'infection au Covid-19 ont été enregistrés par le réseau de surveillance Oscour, soit une hausse de 41%. L'ensemble des régions de France est concerné, à l'exception de la Corse, de la Martinique et de La Réunion, mais certaines plus que d'autres. Il s'agit des régions Île-de-France (plus 47% en une semaine), PACA (59%), Nouvelle-Aquitaine (+7%) et Occitanie (+38%).

Même constat du côté de SOS Médecins : les actes médicaux pour suspicion d'infection au coronavirus continuent d'augmenter. C'est ainsi que 2 670 actes ont ainsi été enregistrés la semaine dernière, soit une hausse de 41%. Ce sont les mêmes régions qui sont à la pointe. La Nouvelle-Aquitaine concentre près d'un quart des actes. En Ile-de-France, les interventions pour suspicion de Covid s'accroissent de 71% en une semaine, en région PACA de 38%, en Occitanie de 36%.

Face au regain de l'épidémie de Covid-19, "la priorité est de comprendre le nouveau variant et de préparer la campagne de vaccination", a estimé mercredi la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) dans une interview à Libération. Un nouveau variant, de la famille Omicron, a été détecté dans plusieurs pays mais en France, selon Brigitte Autran. Quant au variant Eris, "nous n'avons pas de signes d'une gravité particulière", affirme la scientifique.

Trois vaccins anti-Covid seront proposés lors de la campagne d'automne, centrés sur les publics les plus vulnérables. Quant au retour du port du masque obligatoire, "il sera envisagé si on repassait dans une phase épidémique intensive" estime la présidente du Covars, "mais pour l'instant on n'en est pas là".