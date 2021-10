Covid-19 : le taux d'incidence triple en quelques jours dans les Landes

Six personnes sont actuellement hospitalisées dans les Landes à cause du Covid-19

Le nombre de contaminations par le virus du Covid-19 repart à la hausse dans les Landes, selon les données de Santé Publique France. Le département était pourtant encore il y a quelques jours l'un des plus préservés de France, avec un taux d'incidence à 13 cas pour 100.000 habitants. Mais ce taux a été multiplié par plus de trois en 10 jours et se situe à 44.9 ce lundi 25 octobre. La plupart des personnes contaminées dans le département ne sont pas vaccinées, précise l'ARS, l'agence régionale de santé. Selon elle, sur les 139 cas de contaminations identifiés la semaine dernière dans les Landes, 84% n'étaient pas vaccinés.

Clusters dans un loto et une chorale

Selon l'ARS, l'agence régionale de santé, des clusters ont été identifiés lors de rassemblements festifs dans les Landes, un loto notamment et une chorale. Il s'agit d'un motif d'inquiétude parce que ces évènements rassemblent souvent des personnes âgées, qui sont plus à risque de développer des formes graves de la maladie. La plupart des contaminés dans ces clusters n'étaient pas vaccinés. Or, les évènements comme les lotos sont soumis au passe sanitaire. "On appelle les organisateurs à bien vérifier le passe sanitaire" déclare Didier Couteaud, le représentant dans les Landes de l'ARS.

Dans les Landes, des clusters sont également apparus ces derniers jours dans des familles, principalement non-vaccinées, mais également parmi les membres de la communauté des gens du voyage, qui sont généralement peu vaccinés.