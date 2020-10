Le pic n'est attendu d'après les modélisations que dans un mois mais la journée de mardi marque déjà une hausse sensible des hospitalisations en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Même constat pour le nombre de patients graves admis en réanimation.

Covid-19 : hausse sensible des hospitalisations en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Contrairement au printemps dernier ou le Grand-Est avait été la région la plus gravement atteinte et surtout la première par l'épidémie, cette seconde vague arrive plus tardivement qu'ailleurs, mais elle arrive.

D'après les dernières modélisations le pic est attendu à la fin du mois prochain mais la journée de mardi restera peut-être comme un marqueur important de la courbe épidémique, avec une nette accélération des admissions.

En Meurthe-et-Moselle, 107 patients sont sous surveillance, c'est 21 de plus que lundi. Dans les Vosges il y a 52 patients, 6 de plus que la veille.

La hausse se matérialise également chez les patients les plus gravement atteints et admis en réanimation avec 6 patients de plus en Meurthe-et-Moselle.

L'activation du Plan Blanc en début de semaine dans tous les hôpitaux lorrains vise justement à adapter les moyens humains et matériels en vue d'une éventuelle seconde vague d'importance dans la région ses prochaines semaines.