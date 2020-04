Covid-19 : Hautes Terres Communauté s'est lancé dans la production de visières de protection

Via son Fablab (atelier de fabrication numérique) et ses imprimantes 3D, la communauté de communes cantalienne a lancé, le 30 mars dernier, une production de visières de protection, destinées aux personnels les plus exposés au coronavirus.

Depuis le 30 mars dernier, l’agent du FabLab de Hautes Terres Communauté (l'atelier est basé à Murat) fabrique quotidiennement des visières à l’aide d’imprimantes 3D. Ce sont près de 80 visières qui ont été fabriquées et livrées prioritairement dans les établissements de santé (hôpital et maisons de retraites) dans la semaine du 30 mars, soit 5 structures localisées sur Murat, Neussargues, Allanche, Marcenat et Massiac.

La communauté de communes rappelle toutefois que "l’utilisation des visières ne peut se substituer à celle des masques FFP2 ou FFP3, mais à défaut, fait barrière aux projections de salive et de goutelettes." Ces visières de protection se composent de 3 parties : une structure de maintien sur lequel est fixé l’écran ; un écran de protection transparent qui protège le visage ; un élastique de maintien placé derrière la tête.

Un agent de FabLab équipé d'une visière de protection. - Hautes Terres Communauté

D’autres exemplaires de visières pourront être produits dans les prochains jours et, sous réserve de leur disponibilité, être destinés à d’autres personnels à risque, et notamment la gendarmerie et les agents communaux chargés de la maintenance et de l’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement, indique Hautes Terres.