Covid-19 : Hugo, 7 ans, a été radié de son école à Grabels parce qu'il ne supporte pas le port du masque

Hugo est atteint de la maladie coeliaque. Connue comme étant une forte intolérance au gluten.

Il ne parvient pas à garder son masque à l'école. Non pas directement en raison de sa pathologie. Mais parce que cette dernière entraîne à la base chez lui une fragilité psychologique, et que le port du masque lui est tout simplement insupportable.

Sa maman a présenté un certificat médical pour permettre à Hugo de continuer à aller en classe, sans le masque. Mais il n'a pas été accepté par l'inspection d'académie, contrairement a d'autres enfants dans le même cas.

Et donc début décembre, Hugo a été provisoirement radié de l'école, tant que le port du masque y sera obligatoire.

Diane fait donc l'école à Hugo à la maison, en lien avec son institutrice qui lui fait passer les cours.

J'en ai marre de voir souffrir les enfants...

Mais même si depuis quelques jours, le petit garçon se sent soulagé, ses copains lui manquent. Et sa maman a beaucoup de mal à comprendre comment on peut d'un côté, interdire à un enfant de venir à l'école, et de l'autre, comme ces jeudi et vendredi, demander aux enfants de ne pas venir en classe pour "sauver les fêtes de fin d'année".

"Hugo a tout le temps chaud" explique Diane Souchon-Hernandez. "C'est tout juste si il supporte un manteau, quelque soit le temps... alors le masque !"

"Un enfant, cela doit jouer, cela doit respirer normalement. Ce ne sont pas aux enfants de prendre soin de l'adulte, mais aux adultes d'être dans la bienveillance. J'en ai marre de voir souffrir les enfants parce que je pense que cette crise les fait souffrir !"

La maman d'Hugo raconte pourquoi le masque lui est insupportable Copier