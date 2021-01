Covid-19 : huit centres de vaccination devraient ouvrir en Mayenne

Le premier centre de vaccination a ouvert jeudi 7 janvier, à l'hôpital de Laval, pour les personnels soignants de plus de 50 ans ou à risques Covid. Ensuite, samedi 9 janvier, cela a été le tour du centre de Château-Gontier-sur-Mayenne, à l'espace Saint-Fiacre.

Ce vendredi, ce sera le pôle Santé de Mayenne qui ouvrira son centre de vaccination, d'abord pour les personnels soignants, puis, à partir de lundi 18 janvier, pour les personnes de plus de 75 ans. Sont encore en discussions avec les communes et l'agence régionale de santé, l'ouverture de deux centres, à Craon-Renazé et à Ernée.

Des questions logistiques à régler

Tout n'est pas encore parfaitement finalisé. Plusieurs questions vont devoir trouver des réponses, le plus rapidement possible. Pour le médecin généraliste mayennais, Luc Duquesnel, "pour organiser, il faudrait savoir combien de personnes vont vouloir se faire vacciner, et, pour le moment, on n'en sait rien". Les services de l'assurance maladie, devraient transmettre, dans les prochains jours, une estimation des personnes à vacciner.

Des cahiers des charges à respecter

La question se pose également sur le nombre de vaccins qui seront fournis. Mais, surtout, avant de pouvoir ouvrir un centre de vaccination, un cahier des charges strict est à respecter, notamment pour ce qui concerne la conservation des vaccins à très basse température. Autre problème à résoudre, pour Luc Duquesnel : "Comment allons nous transporter jusqu'aux centres de vaccination, les Mayennais qui souhaitent se faire vacciner mais qui n'ont pas de moyens de locomotion? Impossible de les faire venir à plusieurs dans des mini-bus."

Autant de questions logistiques qui devraient être réglés dans les prochains jours. Les services de l'ARS travaillent à plein régime, d'autant que le nombre des cas de Covid sont en augmentation et que l'on craint l'arrivée du variant britannique.