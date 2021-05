Covid-19 : "Il est important de vacciner les adultes atteints d’obésité" selon le patron du Samu 31

Depuis ce samedi 1er mai, la vaccination est ouverte aux personnes atteintes de maladies chroniques, peu importe leur âge. Quatre millions de personnes souffrant par exemple d'insuffisance cardiaque, de diabète, mais aussi d'obésité peuvent donc prendre rendez-vous dans un centre. "C'est une bonne décision" estime le professeur Vincent Bounes, patron du SAMU en Haute-Garonne.

4 millions de Français concernés

Selon l'urgentiste toulousain "il y a aujourd'hui beaucoup moins de personnes très âgées dans les services de réanimation parce que beaucoup de patients d'Ehpad sont vaccinés, les personnes de plus de 70 ans le sont aussi. Maintenant on s'aperçoit que ce sont des patients plus jeunes, âgés de 40 à 60 ans, et présentant souvent des pathologies chroniques qui sont victimes de formes graves du virus" observe Vincent Bounes qui estime "important à ce stade d'ouvrir la vaccination à ces populations que l'on retrouve en réanimation."

Cela fait un an que je n'ai pas vu mes amis, cela fait un an que je suis à risque

La mesure était d'ailleurs très attendue par de nombreux patients, souvent très craintifs vis-à-vis du virus. Atteinte d'obésité morbide, Lucile, 38 ans, n'a pas hésité une seconde quand elle a appris qu'elle pouvait se faire vacciner. "J'ai appris ça il y a deux jours. mon mari m'a dit que je pouvais me faire vacciner dès le 1er mai, j'ai donc appelé hier et j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui" se réjouit la jeune originaire de Blagnac qui est venu recevoir un injection au vaccinodrome de Toulouse situé situé au hall 8 du parc des Expositions sur l’île du Ramier.

Démarches simplifiées pour accéder à la vaccination

Depuis plus d'un an, elle vit le plus souvent cloîtrée chez elle se sachant susceptible de développer une forme grave de la maladie. "Quand on voit les gens qui sont en réanimation avec 300 personnes qui meurent chaque jour forcément ça met la pression. Cela fait donc un an que je n'ai pas vu mes amis, cela fait un an que je suis à risque" raconte Lucile qui ne pense pas avoir fait "plus d'effort tout le monde" mais qui se sent "peut-être un peu plus conscient des enjeux et des dangers qu'il y a derrière."

Si Lucile a dû prendre rendez-vous, aucune attestation ou certificat n'a été nécessaire pour être prise en charge comme l'explique l'urgentiste Vincent Bounes : "C'est une déclaration entre guillemets sur l'honneur, on n'est pas là pour vérifier. On ne va pas prendre votre tension si vous nous dîtes que vous êtes hypertendus mais bien entendu on vous croira." Avec l'arrivée de cette nouvelle population, le vaccinodrome de Toulouse se rapproche désormais des 2.500 injections quotidiennes, ce qui en fait l'un des plus grands centres de l'hexagone.