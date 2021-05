Covid-19 : il faudra porter le masque au moins "jusqu'à la fin du mois de juin", selon Emmanuel Macron

Il faudra "garder le masque" au moins "jusqu'à la fin du mois de juin" en raison d'une situation sanitaire toujours préoccupante a déclaré Emmanuel Macron mercredi, en marge d'un déplacement à Pont-Sainte-Marie (Aube). "Et après, on verra à ce moment-là", a-t-il ajouté, appelant chacun à "ne pas se relâcher trop vite" malgré la réouverture des terrasses des bars et restaurants, de commerces et lieux de culture. Le gouvernement "espère fortement" que les Français ne soient plus obligés de porter le masque en extérieur cet "été", a également souligné mercredi son porte-parole Gabriel Attal. Plusieurs préfectures avaient anticipé ces derniers jours, en annonçant la fin du port du masque en extérieur, dans les lieux peu fréquentés. Mais elles sont ensuite revenues sur ces annonces. Le ministère de l'Intérieur souhaite harmoniser les arrêtés sur les masques dans toute la France.

Date incertaine

Si les indicateurs continuent de "s'améliorer", "évidemment qu'on considérera que c'est raisonnable et responsable de dire qu'on peut retirer son masque en extérieur", a précisé Gabriel Attal. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait estimé, lundi, que la France allait "bientôt" arriver à un point où le masque ne serait plus obligatoire en extérieur, sans toutefois donner de date. Le calendrier du déconfinement fixé par l'exécutif prévoit un "maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale" jusqu'au 30 juin au moins.