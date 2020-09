Covid 19 : "Il faut continuer à se faire dépister" le message de la directrice de l'ARS en Mayenne

- Est-ce que vous êtes responsable du "Mayenne bashing", comme l'a dit à demi-mot Olivier Richefou, le patron du département ?

"Je suis responsable du suivi de l'épidémie en Mayenne, du dispositif et de la coordination des acteurs qui font en sorte que l'épidémie en Mayenne se porte mieux. La Mayenne a connu trois périodes en matière d'évolution de l'épidémie, début juillet et tout le mois de juillet, où le virus a circulé activement, puis une deuxième période en août, où la circulation a diminué pendant tout le mois"

- On peut tout faire dire à ces chiffres ?

"On travaille effectivement sur des tendances. Notre objectif a été, à partir du mois de juillet, de mettre en place un dispositif sur l'ensemble du département pour que les Mayennais puissent se faire tester, au retour des vacances, avant un événement particulier où l'on peut croiser des gens vulnérables au virus pour pouvoir limiter la circulation."

On était en alerte

- La Mayenne a été montrée du doigt cet été alors que d'autres départements, d'autres villes avaient des foyers plus importants ?

"Début juillet, il y avait un certain nombre de cas regroupés, des clusters répartis sur le territoire. Ramené au nombre de la population, c'était quand même un indicateur important puisqu'on était sur un taux d'incidence qui avait dépassé les 100 cas pour 100.000 habitants. On était en alerte. Le dispositif de dépistage et les autres mesures ont rapidement permis de réduire la circulation du virus."

- Qui doit se faire dépister aujourd'hui et à quelle fréquence ?

"Tous les Mayennais sont invités à se faire dépister qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes, avec l'objectif de pouvoir très rapidement repérer, tracer et isoler les éventuelles personnes contaminées. L'essentiel, c'est de se faire dépister quand on a une prescription, des symptômes. Il faut aussi le faire dès l'instant où on a pu croiser ou rencontrer un certain nombre de population."

La question des écoles

- Les écoles sont une zone particulièrement sensible en ce moment. Plusieurs classes sont fermées en Mayenne après des cas de Covid-19. Cela vous préoccupe ?

"On a effectivement travaillé avec les autorités de l'Education nationale pour organiser un dispositif qui permet là aussi d'intervenir très rapidement auprès des élèves, des personnels. L'objectif est de procéder à l'isolement des personnes contaminées. Il faut repérer les situations pour intervenir très vite, tracer et isoler pour limiter la contamination et la dispersion du virus."