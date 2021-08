Covid-19 : Il faut des autobus pour vacciner les patients privés de médecin traitant

Selon les estimations, entre 6 et 9 millions de Français n'auraient plus de médecins traitant faute de praticiens. Parmi eux des personnes âgées qui n'arrivent pas à prendre rendez vous sur internet pour se faire vacciner contre le Covid. Il faut aller les chercher estime un médecin du Mans.

Laure Artru ne mâche pas ses mots. Ce médecin du Mans, spécialisé en rhumatologie, voit tous les jours des patients qui expriment des doutes par rapport au vaccin contre le Covid. " Il y a ceux qui se méfient du vaccin, d'autres qui ne sont pas vaccinés et qui le revendiquent. Mais surtout, il y a ceux que l'on ne voit pas; ceux qui sont privés de médecin traitant". Selon les chiffres de l'Adops-72 (Association Départementale pour l’Organisation de la Permanence des soins des Médecins Libéraux de la Sarthe), en 2019 la Sarthe est passée sous le seuil de 6 médecins pour 10 000 Habitants avec ses 331 médecins généralistes. Il étaient 436 en 2010. Et la majorité n'est pas loin de l'âge de la retraite.

Mettre en place des autobus de la vaccination

72% des Sarthois éligibles à la vaccination ont reçu au moins une dose. Ce qui est conforme à la moyenne nationale. Mais il y a cette population qui n'a plus accès au parcours de soin. Emmanuel Vigneron, un géographe de l'université de Montpellier, a livré une carte de la population vaccinée. "Elle met en évidence qu'il y a deux fois moins de personnes vaccinées dans ces zones en tension" souligne Laure Artru qui est aussi vice présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux. " Sans médecin pour leur expliquer les enjeux et les bienfaits du vaccin, ces personnes se méfient. Et puis, elles ne sont pas toujours capables de prendre rendez-vous sur internet pour se faire vacciner". Pour Laure Artru, il faut aller les chercher; organiser des autobus de la vaccination qui se déplacent partout pour aller au devant de ces populations".

Laure Artru, médecin au Mans et vice présidente de l'association des citoyens contre les déserts médicaux © Radio France - yann lastennet

L'obligation du passe sanitaire pour les salariés en contact avec le public est logique selon Laure Artru

Près de 2 millions de personnes doivent à partir d'aujourd'hui présenter un passe sanitaire pour aller travailler. Cela concerne toutes les entreprises qui accueillent du public à quelques exception près. C'est le cas par exemple des restaurants, des musées, des cinémas, des grands centres commerciaux et même du personnel de bord de la SNCF. " C'est logique que les clients soient protégés et que les employés en contact avec le public soit soumis à la présentation ce passe sanitaire. Même si certains ont le sentiment légitime qu'on leur force la main". Laure Artru est aussi partisane de l'obligation pour les soignants de se faire vacciner. " La principale maladie nosocomiale de ces 18 derniers mois, c'est le Covid. Il y a des patients qui sont entrés à l'hôpital pour une une hospitalisation dite froide et qui sont morts après avoir été contaminés. L'obligation vaccinale pour les soignants les soulage aussi un peu parce que ne pas vouloir se faire vacciner était une position difficile à défendre pour les soignants". Laure Artru ne comprend pas pourquoi le gouvernement a donné, dans un premier temps, priorité à la vaccination des résidents des Ehpad plutôt qu'au personnel soignant. "Je pense que les soignants l'ont mal pris. ils n'avaient pas de masques, ils n'avaient pas de surblouse et on ne leur propose pas de vaccin. La défiance, elle part sans doute de là."