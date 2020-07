Covid-19 : Il faut prendre rendez-vous pour aller dans les piscines de Laval

La ville de Laval concentre 4 des 7 clusters recensés en Mayenne. Les mesures sanitaires y sont donc durcies. Après le marché qui a mis en place de nouvelles règles, les piscines s'adaptent aussi. Saint-Nicolas et l'Aquabulle fonctionnent sur le même principe : il faut réserver son créneau de natation.

La natation sur rendez-vous

Le centre aquatique L'Aquabulle a mis en place un système de réservation en ligne. On peut y réserver par créneaux qui durent pour la plupart 1h45. A la piscine Saint-Nicolas, cela se fait par créneau de 1h30 et par téléphone. Il est aussi possible de réserver une ligne d'eau pour 2 personnes pour nager en toute sécurité.

Une organisation bien acceptée par les Lavallois qui prennent rendez-vous. "Vu la situation sanitaire, et notamment à Laval, cela me semble tout à fait adapté," approuve Alphonse, venu nager à 10h un dimanche matin à Saint-Nicolas. "Très confortable, efficace," renchérit Olivier, un habitué. Ces Lavallois rencontrés à Saint-Nicolas ne sont pas extrêmement inquiets mais préoccupés par la situation sanitaire. Ils disent tous vouloir se faire dépister de la Covid-19 dès qu'ils auront reçu leur bon de l'assurance maladie.