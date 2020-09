Covid-19 : "il faut prioriser les tests" dit Éric Rouchaud, du Conseil de l'ordre des médecins en Haute-Vienne

"Il va falloir prioriser les gens qui ont besoin d'un test". Éric Rouchaud estime qu'il faut réserver d'abord le dépistage du coronavirus aux gens symptomatiques, aux personnes fragiles, aux personnels soignants et aux cas contacts avérés. Le médecin rappelle qu'il y a des tests de confort pour lesquels des listes différentes peuvent être faites par les laboratoires. "Peut-être que ceux-là peuvent payer leurs tests ?" se demande-t-il rappelant qu'il y a une gratuite totale du dépistage pour l'instant.

Bientôt les tests salivaires et antigéniques

Les tests salivaires et antigéniques qui devraient bientôt être à disposition devraient de ce point de vue rendre de grands services estime le docteur Rouchaud. "En particulier pour la population jeune". Et d'ajouter. "On s'est rendu compte qu'actuellement la propagation du virus chez les enfants était moins importante que ce qu'on pensait et qu'il n'y avait plus aucune raison de fermer les classes et les écoles". Un test salivaire serait intéressant dans ce cas-là car ces derniers sont moins agressifs "pour savoir où on en est".

Le port du masque est une excellente mesure"

La prévention par le respect des gestes barrières est la meilleure protection contre la propagation du virus. Le docteur Rouchaud rappelle donc l'importance du port du masque. "On se rend compte que grâce au port du masque on a une diminution très importante des autres pathologies virales style gastro-entérites. Et j'ai cru comprendre que la grippe dans l'hémisphère sud il n'y en a pas eu cette année". Tout cela grâce au masque. Et ce n'est pas qu'à l'école ajoute le médecin. "Si vous êtes dans un lieu public avec du monde, à proximité d'enfants, avec la possibilité d'avoir des croisements avec de la population multiples et variés, c'est une mesure de bons sens".