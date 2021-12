Covid-19 : "Il manque 400 soignants en permanence" au CHRU de Nancy, alerte la CFDT

Le personnel soignant pourra-t-il faire face à une nouvelle vague d'hospitalisations de patients Covid dans les jours à venir au CHRU de Nancy ? Comme ailleurs en France, le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux du Grand Est. Un plan qui permet de déprogrammer des opérations ou de rappeler des soignants sur leurs congés pour faire face à l'afflux de malades. L'ARS (agence régionale de santé) du Grand-Est a lancé un appel aux volontaires il y a quelques jours. De son côté, le CHRU de Nancy a proposé aux volontaires de faire des heures supplémentaires pendant les vacances.

Mais face à cette situation, les syndicats s'inquiètent de l'état de fatigue du personnel soignant, comme l'explique Ophélie Opfermann, infirmière et responsable de la section CFDT au CHU de Nancy : "le personnel qui reste est dans un état de fatigue extrême, les troupes sont décimées, on a atteint un taux d'absentéisme au dessus de 10%. Sur 4 000 soignants, il en manque 400 en permanence".

Pas des super-héros"

Ophélie Opfermann qui précise que cette cinquième vague touche toutes les régions en même temps, et qu'il n'y aura donc pas de renforts venus d'ailleurs pour contribuer à l'effort. "On est à terre", conclut Ophélie Opfermann.

A la CGT, même constat. La crise du Covid laisse des traces, explique Sophie Perrin-Phan Dinh, infirmière et déléguée CGT : "On est juste des humains les hospitaliers, pas des super-héros comme on a voulu le faire croire. On a des collègues en burn-out, qui ont quitté l'hôpital. Notre quotidien s'est aggravé". Sophie Perrin-Phan Dinh réclame des renforts humains, financiers et matériels.