Covid-19 : "il manque des vaccins pour les soignants", alerte la CFDT du CHRU de Nancy

Le syndicat de l'hôpital nancéien déclenche un droit d'alerte ce mardi 6 avril, et évoque "un scandale". Depuis trois semaines, "plus aucune vaccination des personnels de moins de 55 ans n'est assurée avec le vaccin ARN Messager, faute de livraison".

Une réunion entre syndicat et direction, un CHSCT, Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, va s'organiser ce mercredi 7 avril au CHRU de Nancy. La CFDT déclenche un nouveau droit d'alerte pour les agents de moins de 55 ans travaillant dans les services du CHRU, qui n'ont plus accès à la vaccination".

Selon le syndicat, "depuis trois semaines, le CHRU de Nancy n'a plus de vaccins ARN Messager Pfizer et Moderna, contrairement aux annonces du gouvernement". Stéphane Maire, secrétaire du CHSCT et secrétaire adjoint de la CFDT explique que "l'on ne peut pas vacciner tout le monde avec AstraZeneca, la Haute Autorité de Santé conseille de ne plus vacciner les personnes de moins de 55 ans". L'élu précise "à l'hôpital la majorité du personnel a moins de 55 ans". Selon Stéphane Maire, "cette absence de vaccination des agents de moins de 55 ans est un scandale, c'est inadmissible de mettre en danger les personnels confrontés à une vague de Covid."

Du côté de la direction de l'hôpital, on assure que si elle disposait de doses de vaccins ARN Messager , elle vaccinerait tous les agents volontaires, mais les doses ne sont pas délivrées en nombre assez suffisant.

Stéphane Maire précise également que la campagne vaccinale est arrêtée pour tous les soignants dans tous les secteurs publics ou privés sur le Grand Nancy. Selon lui, le Centre Psychothérapique de Nancy situé à Laxou est dans la même situation de pénurie de doses.