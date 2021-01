Covid-19 : il n'y aura finalement pas de couvre-feu à 18h en Ardèche

Un couvre-feu avancé à 18h est mis en place dès ce samedi 2 janvier dans 15 départements qui présentent les chiffres épidémiques les plus inquiétants. L'Ardèche ne fait finalement pas partie des départements concernés.

C'est une bonne nouvelle pour démarrer 2021 : le taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans a baissé en Ardèche, il est passé sous la barre des 200. Il y avait 238 cas positifs au coronavirus pour 100.000 habitants ce mardi 29 décembre et le taux est passé à 195 ce vendredi 1er janvier. C'est pourquoi le couvre-feu n'est finalement pas avancé à 18h.

Comme dans la Drôme, le couvre-feu en Ardèche reste pour le moment à 20h.

"Une situation très fragile"

Les chiffres sont en baisse mais cette baisse est légère et il ne faut pas crier victoire trop vite. "Un nouveau point sera fait dans une semaine en examinant les chiffres et de nouvelles décisions pourront être prises" précise Françoise Souliman, la préfète de l'Ardèche. "Le couvre-feu n'est pas avancé ce samedi en Ardèche mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas plus tard".

"Il faut continuer à bien respecter les gestes barrières, la situation reste très tendue dans les hôpitaux et les services de réanimation du département" ajoute Françoise Souliman.

"Ce couvre-feu avancé aurait été complexe à mettre en place en Ardèche mais s'il avait fallu nous l'aurions fait" précise la préfète de l'Ardèche.

Deux Ardéchois avaient lancé une pétition en ligne ce jeudi contre ce couvre-feu avancé, elle avait recueilli ce vendredi matin plus de mille signatures.

En France, quinze départements passent à un couvre-feu avancé à 18h ce samedi 2 novembre dont nos voisins des Hautes-Alpes.