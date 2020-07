Covid-19 : Il reste 12 patients hospitalisés dans le Gard

Covid-19 : dans un laboratoire d'analyse, traitement des échantillons, sous hotte, avant analyse et détection de la présence du virus, mai 2020

Des chiffres encore légèrement en baisse, mais qui ne doivent surtout pas inciter à être plus souples sur les mesures-barrières. Dans le Gard, l'Agence régionale de Santé recense désormais 12 patients hospitalisés à cause du coronavirus, dont 1 en réanimation. Le département reste le plus touché d'Occitanie après la Haute-Garonne (26 patients hospitalisés dont 4 en réanimation).

En Lozère, il n'y a plus aucun patient hospitalisé.

Sur la région, l'ARS décompte aussi en moyenne 0,7% de tests positifs actuellement et 17 résultats positifs en moyenne signalés par jour depuis mardi dernier.