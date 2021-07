Covid-19 : "Il y a une menace de reprise de l'épidémie dès cet été", alerte Olivier Véran

Le variant Delta du coronavirus, qui représente désormais près d'un tiers des nouvelles contaminations dans le pays, pourrait provoquer une reprise épidémique dès cet été en France a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran ce vendredi.

"Il faut poursuivre et amplifier cette campagne de vaccination", a-t-il déclaré en marge d'une visite dans un centre commercial de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, où les clients peuvent profiter de leur venue pour se faire vacciner. "Nous pouvons faire plus et (...) nous devons faire plus parce que la menace du variant Delta est une menace qui est réelle et qui pourrait venir gâcher nos vacances et gâcher l'été."

Extension du champ d'application du "pass sanitaire"

Un débat aura lieu au Parlement sur la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, a également confirmé Olivier Véran. Mais pour l'heure une telle obligation pour l'ensemble de la population n'est pas envisagée, a-t-il affirmé.

Olivier Véran s'est aussi dit favorable à une réflexion sur une extension du champ d'application du "pass sanitaire", dès que la vaccination serait proposée à l'ensemble des Français.