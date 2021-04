Covid 19 : Difficile de trouver des autotests dans les pharmacies du Poitou ces prochains jours

La généralisation des tests covid individuel avait été annoncée par le gouvernement pour ce lundi 12 avril avec l'arrivée des auto-tests chez les pharmaciens. Mais en théorie seulement car il reste à gérer l'approvisionnement, la disponibilité, les prix de vente de ces tests par prélèvement nasal, tout ça n'est pas totalement arrêté. De nombreuses pharmacies du Poitou n'ont pas encore été livrées.

"Impossible de passer commande"

A Poitiers, Bertrand Drillaud gère la pharmacie du marché Notre Dame à Poitiers et il a essayé de commander des autotests ces derniers jours mais en vain. "Si je peux en commander ce lundi j'en aurai dans la journée ou le lendemain matin au plus tard et sinon je n'ai pas d'autres fournisseur pour l'instant pour ce produit", explique-t-il. Le déploiement des autotests dans les pharmacies sera progressif "tout au long de la semaine", a précisé le ministre de la Santé dans un entretien au JDD.

Les formulations politiques ne correspondent pas à la réalité - Bertrand Drillaud

Selon lui, la communication du gouvernement n'est pas en adéquation avec la réalité. "On nous dit qu'on peut vendre à partir du 12 avril mais en fait les fournisseurs eux aussi ne peuvent vendre aussi qu'à partir du 12 avril donc en une nuit on ne peut pas avoir les produits, commandés, livrés et disponibles à la vente, c'est impossible. Il nous faut un certain temps (...) avec la meilleure volonté du monde, ça nous met au moins 3 ou 4 jours avec les délais de transporteurs", détaille le pharmacien. "Les formulations politiques ne correspondent pas à la réalité", conclut-il.

Une stratégie gouvernementale floue selon certains pharmaciens

Bernard Penicaud, pharmacien à Niort et un des représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens Nouvelle Aquitaine, lui, n'en a pas commandé. Selon lui, la politique du gouvernement avec ces autotests est encore trop floue. "La question majeure et dont on n'a toujours pas la réponse à cette heure c'est : est-ce que ces autotests s'inscrivent dans une stratégie de dépistage de la Covid ? Et quelle est la place des autotests dans la stratégie de dépistage de la Covid ? Ce sont les questions auxquelles nous n'avons pas de réponses."

Je fais quoi si j'ai un autotest positif chez moi ? - Bernard Penicaud

Selon lui, les autotests sont certainement utiles mais "il faut qu'on nous l'explique." "Je fais quoi si j'ai un autotest positif chez moi ?" se demande-t-il. Ces autotests sont recommandés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans.