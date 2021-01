Covid 19 : ils appellent à une vaccination de masse

Alors que la stratégie de vaccination contre le Covid 19 fait débat en France, plusieurs chercheurs et spécialistes du CESEER, le conseil économique, social, et environnemental régional signent une tribune. Ils appellent à une "vaccination de masse". Dans un contexte de grande défiance, ils veulent encourager les citoyens à aller se faire vacciner. Emmanuel Vigneron, enseignant à l'université de Montpellier est l'un de ces signataires. Il était en direct ce mercredi matin sur l'antenne de France Bleu Occitanie.

Vous êtes géographe, spécialiste des questions de santé, pourquoi dire dès maintenant qu'il faut se faire vacciner en masse ?

Car l'épidémie nous menace et fait des ravages dans la vie du pays. C'est le rôle d'un chercheur de faire cela. Car il est en situation d'observation. Un historien qui regarde le passé constate l'espérance de vie passée de 39 ans en 1820 à plus de 83 ans en 2020. Et une grande part de ce gain est liée aux vaccins. Un géographe se promène, compare les territoires et il n'est pas difficile pour lui de voir le bénéfice du vaccin dans le monde comme en Occitanie.

Y'a t'il des territoires où ce sera plus difficile de convaincre ?

Je crois que c'est partout. Faire usage de pédagogie permet de lever des craintes irraisonnées.

Comment expliquer que 58% des sondés ne veulent pas se faire vacciner ?

Je pense que c'est lié à un défaut de pédagogie et d'esprit scientifique dans la population.

C'est au gouvernement de faire cette pédagogie ? En Italie par exemple un clip montre le vaccin de façon poétique, comme une libération ?

En pédagogie tout est bon. "La terre est bleue comme une orange" a écrit Paul Eluard. En un vers on a tout dit. Tout moyen pédagogique est bon à utiliser. C'est le propre d'un prof d'université.

Le chercheur que vous êtes est il agacé par les anti-vaccin ?

Je ne suis pas en colère, mais inquiet. Les anti-vaccin sont des gens mal informés.

C'est légitime d'être inquiet pour un vaccin élaboré si vite ?

On peut aussi se dire que si un vaccin a été élaboré si vite, ça veut dire que la science fait des progrès. Cela devrait renforcer notre confiance.