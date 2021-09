Covid-19 : incidence, vaccination... où en est le Centre-Val de Loire au lendemain de l'obligation vaccinale?

Il y a tout juste un an, l’urgentiste François Braun, patron du syndicat Samu-Urgences de France, tirait la sonnette d'alarme. Il annonçait la deuxième vague de coronavirus. Un mois plus tard, la France était reconfinée. Surveiller les chiffres d'incidence et de vaccination prend donc tout son sens en cette mi-septembre alors qu'Emmanuel Macron a laissé entendre ce mercredi que le pays est "sur la bonne voie" concernant la situation sanitaire. Gros plan sur les chiffres en Centre-Val de Loire.

Incidence, vaccination par département, vaccination par tranche d'âge, autant d'indicateurs qui vont permettre de mettre en lumière la situation actuelle en Centre-Val de Loire. A commencer donc par les taux d'incidence. Pendant la 4e vague, au début de l'été, la région a été globalement épargnée, loin des centres touristiques, loin de la mer.

En cette mi-septembre, le taux d'incidence en France vient de repasser sous les 100 cas pour 100.000 habitants (99 précisément). Dans les départements du Centre-Val de Loire, le taux d'incidence est sous cette limite et en constante diminution : 83 cas pour 100.000 habitants dans le Loiret, 79 pour l'Eure-et-Loir, 69 pour le Cher, 53 pour l'Indre et l'Indre-et-Loire, et 43 cas pour 100.000 habitants dans le Loir-et-Cher au 15 septembre. Autant dire que le taux de reproduction approche à l'échelle régionale le seuil d'alerte de 50.

Où en sont les hospitalisations en Centre-Val de Loire ?

C'est l'autre indicateur suivi de près par le ministère de la Santé qui surveille la tension hospitalièress et notamment le nombre de personnes en soins critiques atteints par le coronavirus. Au 15 septembre, 45 personnes étaient en réanimation en Centre-Val de Loire, très loin des 200 cas quotidiens au plus fort de la crise sanitaire.

Même tendance dans le nombre de cas recensés par département, 46 cas quotidiens en Indre-et-Loire en moyenne sur la semaine du 6 au 12 septembre, un nombre en baisse constante depuis plus d'un mois. C'est la même chose dans tous les départements de la région. Le Loiret est le département qui compte le plus de cas dépistés, en l'occurrence 80 cas quotidiens en moyenne. Il y en a 29 dans le Cher et 16 dans l'Indre.

La couverture vaccinale contre le coronavirus est-elle bonne ?

Dans la Région, 74,5% des habitants ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Ils sont 70,9% vaccinés totalement. Des données qui sont au-dessus de la moyenne nationale. Le Cher et l'Indre, qui comptent une population plus âgée, ont une couverture vaccinale plus élevée. Suivent l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir. Le Loiret est toujours un peu à la traîne avec quand même 67,2% de sa population totalement vaccinée.

90% des plus de 65 ans vaccinés

Au regard de ces chiffres départementaux, il est aussi important de regarder dans le détail, par tranche d'âge, et pour cause, les plus de 65 ans sont particulièrement visés par la campagne de vaccination. En cette mi-septembre, on dépasse les 90% de vaccination pour les plus de 65 ans. Reste malgré tout les plus de 80 ans avec un taux de vaccination encore un peu en-dessous des attentes, il s'agit là de personnes souvent isolées, qui n'ont pas les moyens nécessaires de se déplacer vers les centres de vaccination, malgré des campagnes de vaccination à domicile.

On note par ailleurs une forte couverture vaccinale des 18-24 ans, pressés au début de l'été de se faire vacciner et ainsi obtenir le fameux pass sanitaire nécessaire pour aller dans les bars et les restaurants.

La vaccination marque en cette rentrée un très net ralentissement, certains parlant de plafond de verre. Des centres de vaccination sont ou vont fermer, comme dans le Loiret. Pour autant, une dizaine de centres vont rester fermer.