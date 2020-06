Coronavirus : Information, consultations et dépistage le 21 juin à Chenôve

La délégation départementale de Côte-d’Or de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et la Ville de Chenôve organisent, dimanche 21 juin de 8h30 à 12h30, une demi-journée d’information, de consultations et de dépistage du Covid-19. Les tests sont proposés gratuitement et sans rendez-vous.