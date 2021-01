Covid-19 : inquiétudes à l'hôpital de Laval

La situation sanitaire n'est pas bonne, en Mayenne. Les indicateurs sont les plus mauvais des Pays de la Loire, notamment avec un taux d'incidence de 306,2, chez les plus de 65 ans. A tel point que la direction du Centre Hospitalier de Laval réfléchit à l'ouverture de nouveaux lits de réanimation, qui pourraient passer à 16. Les hospitalisations en service de médecine ont sensiblement augmenté, la semaine passée, c'est aussi ce qui ressort des informations transmises lors du point presse hebdomadaire de l'hôpital de Laval. Actuellement, si 9 personnes se trouvent en réanimation, leur nombre pourrait augmenté, sachant que 106 patients sont hospitalisées dans tout le groupement hospitalier.

Le point sur la situation sanitaire en Mayenne - Mélanie Layec

Les patients âgés, les plus touchés

Les patients les plus atteints par la Covid 19 sont toujours des personnes âgées, ou/et souffrant de comorbidités. Cinq résidents d'un Ehpad, proche de Laval, touché par un cluster, sont en cours d'hospitalisation. Certains d'entre eux avaient reçu une première dose de vaccin.

Pas de visibilité sur les livraisons de vaccins

Si la campagne de vaccination a bien commencé, avec une forte demande des personnes concernées, elle se trouve actuellement suspendue à l'arrivée incertaine des doses de vaccin. La semaine dernière, c'est un millier de doses qui sont arrivées ( 4875 la première semaine) et on ne sait pas encore combien arriveront cette semaine. Pour la suite, aucune visibilité. Le Centre de vaccination de l'hôpital, réservé aux personnels soignants de plus de 50 ans ou présentant des risques, a dû être fermé, le 21 janvier dernier. Son activité ne reprendra que pour les deuxièmes injections, prévues fin février.

Forte demande des personnels soignants

En l'espace de 15 jours, ce sont 1027 personnels soignants qui ont été vaccinés, dont 522 exerçant au CH de Laval. Les plus nombreux à demander une dose vaccinale, sont les infirmie-èr-es. Dans les Ehpad dépendant de l'hôpital de Laval, 237 résidents ont déjà reçu une première dose de vaccin, et 400 ont déjà donné leur accord. Le taux d'acceptation, dans les Ehpad varie entre 80 et 87 %.

Par ailleurs, 136 soignants ont été atteints par la Covid, (sur 2 500), d'après les chiffres transmis par la direction de l'hôpital, dont certains, ne présentant pas de symptômes, ont continué de travailler. Le taux d'absentéisme, parmi les soignants, est en légère hausse.