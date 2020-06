Covid-19 : interrogations autour de vastes campagnes de dépistage dans le Loiret

L'image a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 24 juin, de 9h à 17h, chacun est invité à subir un test Covid-19 à Malesherbes.

Le message diffusé par la CPTS Beauce-Gâtinais sur les réseaux sociaux - Capture d'écran

Dépister les asymptomatiques...

A l'origine de cette initiative, la CPTS Beauce-Gâtinais : la communauté professionnelle territoriale de santé que préside le Dr Latifa Miqyass, médecin généraliste à Bazoches-les-Gallerandes. "On a un bassin de 80 000 habitants, et on a prévu d'organiser ce dépistage à Malesherbes, mais aussi à Neuville-aux-Bois le 1er juillet, à Pithiviers les 8 et 11 juillet, et enfin à Janville-Toury. L'idée, c'est de dépister les personnes asymptomatiques, qui sont porteuses du virus sans le savoir, afin de casser d'éventuelles chaînes de contamination."

Latifa Miqyass que "cette initiative a été prise à la suite d'une réunion avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et la CPAM, la Caisse Primaire d'assurance-maladie, qui nous ont dit qu'elles ne voyaient aucune objection à la démarche et qu'au contraire elles nous accompagnaient." Une version que l'ARS nuance : "Nous avons simplement été informés de cette initiative, mais il n'est pas de notre compétence de l'autoriser ou non, explique Chirstophe Lugnot, directeur de cabinet de l'ARS à Orléans. "Ce sont les laboratoires privés du secteur qui ont initié l'opération, assure même Alice Fallourd, de la direction de la CPAM du Loiret, nous ne sommes pas associés à cette démarche."

Sur le fond, certains s'interrogent de la pertinence de ce genre de campagne de dépistage. "Je trouve cela très décalé dans le temps, commente ainsi François Blanchecotte, biologiste à Joué-les-Tours et président national du syndicat des biologistes. Ces dépistages massifs auraient dû avoir lieu en février-mars, avant le confinement, mais quel est l'intérêt aujourd'hui ? On va chercher un cas positif parmi des milliers de gens ? On n'est même pas sûr qu'il soit réellement contagieux, le rôle des asymptomatiques dans le processus de contagion reste discuté chez les scientifiques... Et pourquoi à cet endroit géographique là et pas à un autre, quelle est la cohérence territoriale ? Sans compter qu'on peut être négatif à l'instant T - c'est une photo polaroid - mais si on a été en contact ou qu'on a des symptômes un peu plus tard, il faudrait recommencer le dépistage..."

... ou écouler les tests des labos ?

L'intérêt n'est donc pas si évident, sauf à permettre ainsi d'écouler le stock impressionnant de tests Covid-19 qu'ont accumulé les laboratoires à la demande du gouvernement, et dont certains risquent d'être bientôt périmés. "C'est un vrai problème, reconnaît François Blanchecotte. Le gouvernement nous avait dit qu'on ferait 1,4 million de tests par semaine : on en est bien loin, le maximum qu'on a pu faire, c'est 350 000 tests par semaine ! Aujourd'hui, les demandes se sont effondrées, et il faut absolument se séparer de ces tests avant qu'ils ne soient périmés, on ne va pas les jeter, quand même ! C'est pourquoi on négocie actuellement avec des laboratoires d'autres pays qui en ont davantage besoin, notamment au Royaume-Uni et au Mexique. Mais de là à se lancer dans des campagnes où l'on teste, pour le plaisir ou presque, des milliers et des milliers de gens, pour moi ça n'a pas de sens."

Il semble bien pourtant que certains laboratoires fassent pression, à l'exemple de Bioalliance à la Ferté St Aubin où une campagne de dépistage a été organisée samedi dernier. "Le laboratoire Bioalliance m'a effectivement contactée, témoigne Constance de Pélichy, la maire de La Ferté St Aubin, pour que la commune communique là-dessus et apporte son soutien logistique à l'opération." 70 personnes sont venues, et certaines ne seront pas remboursées par la Sécurité sociale. "Nous ne remboursons les test que sur prescription médicale", rappelle Alice Fallourd à la CPAM du Loiret.

Un aspect qui ne devrait pas poser de problème avec la CPTS Beauce-Gâtinais, puisque "chaque habitant aura un entretien préalable avec un médecin", précise le Dr Latifa Myqiass. Le médecin pourra évidemment prescrire un test : il est d'ailleurs demandé de venir avec sa carte vitale... De son côté, Bioalliance, qui effectuera les tests à Pithiviers, n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Orléans : "Nous n'avons pas à communiquer sur notre stratégie", indique le laboratoire à Pithiviers. Bioalliance organise également un dépistage de ce type demain, à Chécy.