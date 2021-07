Coronavirus : Irène Frachon lance un appel à la vaccination sans "aucune réserve"

Choquée de voir son nom récupéré par les anti-vaccins sur les réseaux sociaux, Irène Frachon ne pouvait rester silencieuse. La pneumologue bretonne, à l'origine de l'affaire du Mediator, s'exprime clairement et sans réserve en faveur de la vaccination contre le Covid-19 dans une tribune publiée dans Le Parisien/Aujourd'hui en France mardi 6 juillet. "Mon combat pour l'interdiction du Mediator serait une caution pour ne pas accepter la vaccination contre le Covid, comme si c'était le même scandale. Cet amalgame va strictement à l'encontre de mes valeurs et de ma démarche. Lorsque cela peut porter préjudice à la santé publique, je trouve ça dramatique", dit-elle à France Bleu Breizh Izel, entre deux directs pour des chaînes d'info en continu.

"L'arrivée de ces vaccins à ARN a été l'immense bonne nouvelle de l'année 2021 avec une efficacité extrêmement impressionnante, des effets secondaires qui sont souvent modérés sans être complètement négligeables, quelques effets secondaires graves notamment avec le vaccin AstraZeneca, mais qui reste malgré tout un vaccin protecteur, explique Irène Frachon. Donc je suis absolument catastrophée si, d'une certaine façon, l'affaire du Mediator empêche les gens d'être vaccinés parce que c'est contre-productif."

Je comprends la défiance.

"Pour autant, je comprends très bien que l'affaire du Mediator ait entraîné une très grande défiance des citoyens, des usagers de santé, parce qu'on a vu une faillite possible des autorités de santé, une faillite d'un laboratoire français, une certaine impunité, des liens qui perdurent entre le monde scientifique, médical et un laboratoire criminel, et donc les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Et je les comprends parce que d'une certaine façon, même moi médecin je partage cette défiance. Mais je garde mes bases d'analyse critique scientifique, celles qui m'ont permis de démontrer que le Mediator était un produit extrêmement dangereux. J'ai regardé les études faites sur les vaccins de la Covid, je les trouve de bonne qualité et surtout, il y a une vérification dans la vie réelle, c'est-à-dire que les pays qui vaccinent à très grande échelle voient effectivement s'effondrer la mortalité liée au Covid", souligne la pneumologue brestoise.

Un appel sans réserve

Par conséquent, Irène Frachon appelle "tout le monde à se faire vacciner massivement et je n'ai strictement aucune réserve dans cet appel. Il ne s'agit pas de foi ou de croyance, il s'agit de la médecine fondée sur les preuves. C'est grâce à ça que nous avons une espérance de vie passée de 25 ans à 90 ans. Il faut qu'on en sorte, on a eu trois confinements, et on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences. C'est quand même plus simple d'être vacciné que d'être enfermé chez soi. Si nous voulons retrouver notre liberté, notre joie de vivre, il faut que nous soyons vaccinés et protégés vis-à-vis de la Covid."