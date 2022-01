Covid-19 : "j'ai 100 personnes pour un test devant mon labo, c'est infernal" alerte un biologiste de Touraine

C'est une conséquence directe de l'explosion des cas de Covid-19 causée par le variant Omicron : le nombre de tourangeaux qui veulent se faire tester est en forte hausse depuis Noël et les labos et les pharmacies sont submergés. Réussir à se faire faire un test PCR ou antigénique est compliqué. Au mieux, vous devrez sans doute patienter pas mal de temps dans la file d'attente. Le jocondien François Blanchecotte est président du syndicat des biologistes médicaux et il avoue que la situation est très difficile à gérer.

"C'est infernal, j'ai plus de 100 personnes devant mon labo et je sais même pas quoi faire. Je suis en train de chercher des panneaux pour essayer d'orienter les gens pour qu'on n'ait qu'une seule file d'attente. C'est le bordel partout. Là, je suis au plateau de Chambray-lès-Tours, c'est pareil, il y a quatre files d'attente, on est débordé".

Plus assez de personnel pour répondre à une telle demande

"Les gens attendent plus d'une heure dehors et avec la pluie, ça va être compliqué. Je ne vois pas comment on peut faire plus" s'inquiète François Blanchecotte. Pourtant, à l'heure actuelle, "on a les réactifs, on a le matériel, mais on n'a plus de bras. Il n'y a plus personne à mobiliser, il n'y a pas de disponibilité nulle part. Je n'ai pas de solution-miracle pour l'instant. On fait ce qu'on peut".

Là, je suis au plateau de Chambray-lès-Tours, c'est pareil, il y a quatre files d'attente, on est débordé - François Blanchecotte, biologiste à Joué-lès-Tours

Les 32 labos du groupe Laborizon en région Centre-Val de Loire, dont 23 sont en Indre-et-Loire, ont réalisé plus de 21.000 tests PCR, la semaine dernière, contre 14.000 la semaine de Noël. Le taux de positivité est passé de 12 à 27%, et le pourcentage du variant Omicron a bondi de 20 à 82%.